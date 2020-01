Bylo 22. ledna, sotva se setmělo a náměstí před Théâtre du Châtelet paralyzoval dav lidí. Divadlo v srdci Paříže se stalo epicentrem pozornosti pro osobnosti módního průmyslu, kteří v pozvánce dostali i malý vzorek krajky z legendárního ateliéru. Eklektický mix redaktorů, klientů, fotografů, celebrit i osobních přátel výjimečného návrháře se přišel podívat, jak Jean Paul Gaultier naposledy zdvihl oponu nad svoji runway - a pak po padesáti letech na scéně haute couture opustil.

Poslední couture show módního domu Jean Paul Gaultier začala s hodinovým zpožděním ve chvíli, kdy Boy George za doprovodu symfonického orchestru zazpíval hit Back to Black od Amy Winehouse. Pole statických modelek a modelů oblečených v černém šifonu proťal pohřební průvod tanečníků, kteří nesli truhlu, z níž se tyčila ikonická podprsenka Madonny. A hosté začali přemítat: Chce nám Gaultier pohřebním motivem naznačit, že "couture je mrtvé"? A v hlavách se jim vybavil rok 1990, kdy Madonna vyrazila na světové turné Blond Ambition a její kostým s ikonickou podprsenkou od Gaultiera se stal emblematickým modelem popkultury 90. let.

Padesát let na scéně vměstnal návrhář do runway show, která trvala něco přes hodinu a technicky se jí ujal Abdel Boukeroui. Jean Paul svěřil choreografii večera renomované španělské umělkyni Blance Li, jejíž performance bylo uvedené v Guggenheimově muzeu v Bilbau, spolupracovala s ikonami jako Stella McCartney, Hermés, Prada a oslovil ji i filmový režisér Pedro Almodóvar při tvorbě komedie Rozkoš v oblacích.

"Je úchvatné, že při tak velkolepé produkci dokázali utajit informaci o tom, že jde o Gaultierovu 'labutí píseň', až skoro do poslední chvíle," prohlásil Miles Socha, šéfredaktor módního portálu WWD. V přední řadě divadla nechyběly ikony módní žurnalistiky – Anna Wintour, Suzy Menkes, Hamish Bowles (americký Vogue), Emanuelle Alt (francouzský Vogue) a Edward Eninful (britský Vogue). V hledišti seděla také ikonická kurátorka a bloggerka Diane Pernet, slovenský režisér a vítěz Bratislava Fashion Film Festivalu Jakub Gullyas nebo Derek Blasberg, kurátor módních partnerství na YouTube.

Návrháři Jean Paul Gaultier (vlevo) a Dries van Noten Foto: Saskia Lawaks

Gaultier, kterého média označovala za největšího showmana ve městě, potvrdil svoji pověst a divákům naservíroval přehled nejslavnějších modelů jeho kariéry, kterou začal v roce 1970 jako asistent proslulého Pierra Cardina. Ten se mu osobně přišel poklonit minulý týden.

Na mole se střídaly topmodelky jako Karlie Kloss, Karen Elson, Giga a Bella Hadid a Coco Rocha, která v rytmu písně Pass that Duchh od Missy Elliott předvedla svůj ikonický irský tanec, rozesmála Annu Wintour a divadlo burácelo. Diváci viděli spolu 230 modelů, přičemž jen 50 z nich vzniklo pro tuto show. Námořnické topy, korzety a obleková saka předvedly i designérovy osobní múzy – Dita Von Teese, Amanda Lear, Rossy de Palma a Paris Jackson.

"Je to velmi emotivní, ale cítím se opravdu šťastný," prohlásil Gaultier potom, co padla opona a tým ho obklopil vřelými objetími. "Na přehlídce bylo hodně modelek, s kterými jsem spolupracoval dávno v minulosti a dodneška je miluju. Mnoho z nich přiletělo jen kvůli mé show a oživilo mi to mnoho starých vzpomínek. Rozhodl jsem se, že udělám z mé rozlučky party. A navzdory tomu, že jsem celou show strukturoval velmi přesně, nastalo mnoho nepředvídaných momentů – stejně jako při mé první přehlídce. Ale to nevadí. Člověk musí být v životě chameleonem," pousmál se 67letý Gaultier.

Umělec, který vstoupil do módní historie námořnickými motivy a oblibou stírat hranice mezi pohlavími, před odchodem na afterparty prozradil, že se do důchodu nechystá. Na podzim představí svoji Fashion Freak Show v Moskvě a Petrohradu a dál bude vést značku Gaultier Paris.