Na straně sedmnáct se píše: "Je to nejstarší fotografie, jakou se mi podařilo získat, je na ní voják držící v pravé ruce řetěz a na řetězu je připoután člověk. Voják i člověk na řetězu soustředěně hledí do objektivu, je zřejmé, že je to pro ně závažná chvíle." Vrátím knihu klasika polské literární reportáže Kapuścińského zpátky do knihovny, která je dominantou skromné kanceláře v budově Nové synagogy v Žilině. Multifunkční prostor slouží jako místo setkávání, galerie a v budoucnosti také kavárna. V jediných kancelářských prostorech sídlí malé slovenské vydavatelství Absynt, které se právě na specifický a stále oblíbenější žánr reportážní literatury zaměřuje. "Naše knihy by se mohly stát novodobými verneovkami," říkají jeho zakladatelé Juraj Koudela a Filip Ostrowski.