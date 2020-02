Představte si to. Unavení po náročném pracovním dni, možná týdnu, nasednete do auta a vydáte se do hor. Asi po hodině cesty zastavíte u staré chalupy nad Smržovkou a zaparkujete. Každodenní trable jste nechali na poslední benzince nebo vytratili už někde při výjezdu z magistrály. Nasadíte si batoh na záda, máte v něm jen to nejnutnější, oblíbenou knihu a krajíc poctivého chleba s máslem. Dál už musíte pešky, stačí ovšem pár kroků a jeden skok přes malý potok, když se mezi stromy objeví malé černé stavení. Všude okolo je čerstvě napadaný sníh a v něm stopy, možná od zajíce nebo srnky. Odemknete a jdete rovnou zapálit do kamen. Z malého útlého komínu se začne linout kouř a v útulném pokoji obaleném jasanovým dřevem se rychle rozlije teplo. Sednete si na postel a přikryjete se vlněnou dekou. Popíjíte horký čaj a skrz okno velké jako chata sama se díváte do tmavého smrkového lesa. Vydechnete, ke štěstí stačí opravdu málo.