Mistr světa elitní letecké série Red Bull Air Race, mistr Evropy a vicemistr světa v letecké akrobacii kategorie unlimited − freestyle, člen reprezentace České republiky v letecké akrobacii kategorie unlimited. To je oficiální představení Martina Šonky. Co vám ale tohle slovníkové heslo neřekne, je, že je to především velmi příjemný a ohromně soutěživý chlápek. Když se mě hned na začátku zeptá, jak náš rozhovor bude asi dlouhý, řeknu mu nejkratší a nejdelší čas, za který kdy 66 otázek proběhlo. A on okamžitě podvědomě vymýšlí, zda to dokáže překonat, jedním či druhým způsobem. Jednačtyřicetiletý Šonka proslavil českou leteckou školu především ziskem titulu v Red Bull Air Race v roce 2018. Tento seriál nicméně loni skončil a je otázka, zda se na podobné úrovni, v zájmu médií a stovek tisíc diváků, bude ještě někdy létat. Nicméně i když o tom Šonka zjevně přemýšlí, pořád je striktní, relaxovaný a zároveň natěšený na létání jako nikdy předtím.