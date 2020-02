Ať už jde o šplhání na vrcholky městské džungle, vznášení se ve vzduchu, mrznutí ve vodě či spoléhání na štěstí uprostřed bitevního pole, tihle fotografové dokážou přenést neskutečné momenty, které by bez nich byly ponechány pouze odžité realitě. Při pořizování svých snímků museli kromě zručnosti a citu pro zachycení správného momentu překonat situace, při kterých by se jiným lidem rozbušilo srdce a nedokázali by zmáčknout spoušť.