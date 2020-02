Legendární americká značka ztělesnila symbol svobody a nezávislosti tolik spjatý se zemí nikdy nekončících silnic, sluncem zapadajícím za horizontem a vůní benzinu. A přestože právě to poslední bylo vždy tím, co jezdce ke strojům s orlím logem táhlo, v Harleyi-Davidson se rozhodli zabrousit do elektřiny.