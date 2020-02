Nespresso Talents 2020 chce znovu představit výjimečné talenty z celého světa. A opět posouvá hranice tradičních způsobů natáčení filmů tím, že požaduje, aby byly všechny příspěvky natočeny ve vertikálním formátu (9:16), čímž dává tak účastníkům šanci vyzkoušet si svou kreativitu při pohledu z úplně nové perspektivy. Popularita tohoto formátu stále roste, což dokázal i nedávný festival Vertifilms.

Nespresso chce letos hledět vstříc pozitivní budoucnosti a navázat na svůj závazek cirkulární ekonomice. A tak vyzvalo filmaře, aby přišli se svou interpretací toho, čemu se říká "pozitivní spirála". Značka zve mladé talenty, aby odvyprávěli svůj příběh o tom, jak jeden dobrý skutek dokáže změnit svět a sám se stát katalyzátorem pro další a větší dobré skutky. Takovou pozitivní spirálu slušnosti může roztočit téměř cokoliv. Může to být malé zdvořilé gesto odplacené stejnou měrou nebo i velký čin, který prospěje celé planetě.

Mezinárodní soutěž probíhá od 11. února do 25. března 2020 a filmy je možné zasílat na Nespresso.com/talents. Vybraná porota zvolí tři nejlepší filmy z 30 nominovaných, které budou volně ke zhlédnutí na adrese Nespresso.com/talents. Každý výherce získá nejenom finance na rozjezd své filmové kariéry, ale také exkluzivní pozvánku na světoznámý filmový festival v Cannes 2020, kde budou 15. května 2020 formálně vyhlášena jména vybraných snímků. Tři autoři vybraných filmů projdou v Cannes také mentoringem pod vedením filmových profesionálů.

Darja Kaščejevová Foto: archiv Nespresso

Současně s celosvětovou soutěží je možné se přihlásit také do lokální části soutěže, do které budou automaticky zapojeni všichni čeští filmaři, kteří na webové stránky Nespresso.com/talents nahrají do 25. března 2020 svůj snímek. Lokální porota vybere 3 finálové snímky a tito tři finalisté budou pozváni na filmový festival do Karlových Varů, během kterého proběhne vyhlášení vítězného filmu. Autor vítězného snímku vyhraje 3 000 eur, tvůrci videí, kteří se umístí na 2. a 3. místě, obdrží výhru ve výši 1 000 eur.

Pohled do minulosti navíc ukazuje, že soutěž Nespresso Talents může stát u zrodu nových hvězd. V roce 2017 vyhrála mezinárodní kolo Daria Kaščejevová - tedy stejná filmařka, která loni vyhrála za film Dcera studentského Oscara a letos v hollywoodském Dolby Theatre snila i o velkém Oscaru v kategorii krátký film, v níž byla nominována.

V letošním roce společnost Nespresso za každé video zaslané do soutěže Nespresso Talents 2020 vysadí 10 stromů. Tyto stromy jsou součástí rozsáhlé iniciativy realizované v partnerství s projektem PUR, jejímž cílem je pomoci malým pěstitelům přejít na výrobu biokávy s použitím poznatků agrolesnictví.