Každý drak je dlouhý 32 metrů a Lasvit pokryl jejich těla 2,5 milionu křišťálů, které se na kovové šupiny vyplétaly ručně kámen po kamenu. "Tento projekt je tím největším, co jsme kdy vyrobili. Posunuli jsme díky němu hranice toho, co lze ze skla a kovu vyrobit," prohlásil Leon Jakimič, majitel a prezident společnosti. Lasvit se snaží vzhledem k nevídané velikosti šperku proniknout i do Guinessovy knihy rekordů. Hodnota díla je čtvrt miliardy korun.

Motivem se pro severočeskou společnost stal klasický výjev z čínské mytologie: dva draci, kteří se perou o planoucí perlu. "V tomto projektu jsme museli spojit dvě tradiční řemesla – sklářství a kovářství. Využili jsme hluboké znalosti z obou oborů a výsledek obohatili o nejmodernější technologie," dodal Jakimič.

Každý z draků, kteří visí v hotelu na ostrově Saipan v Tichomoří, má tělo pokryté 13 tisíci šupinami, přičemž každá z nich je vypletena téměř třemi sty křišťály Swarowski. Celkem se na tělech draků třpytí 2,5 milionu křišťálů.

Jejich barva se navíc může libovolně měnit. Kameny jsou totiž podsvícené programovatelnými LED moduly, které se dají ovládat počítačem. Vyvolat se dají i světelné vlny. "Povrch dračích těl je jako obrovská obrazovka. Každý má doma klasickou plochou televizní obrazovku. Dračí šupiny jsou podobné, jen je tato plocha zakroucená a opisuje tvar dračích těl o rozměru 700 metrů čtverečních,“ líčí vedoucí výzkumu a vývoje Pavel Sedlák.

Jelikož leží ostrov Saipan v seismicky aktivní oblasti, myslelo se při konstrukci i na případné zemětřesení. "Konstrukce musela být pružná a zároveň co nejlehčí. Draci, jak jsou nyní, vydrží otřesy o síle až sedm stupňů Richterovy škály,“ prohlásil Martin Šikola, jednatel a ředitel pro technologie a inovace společnosti.