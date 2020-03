Dokonce i v tak polarizovaném, do sebe zahleděném a osobních animozit plném prostředí, jako je česká módní scéna, existuje jedno jméno, které má respekt. Liběna Rochová je určitě první dáma české módy. Tvoří ji, učí ji, žije ji. A její zákazníci ji milují, studenti obdivují a konkurenti respektují. 66 otázek jí jdeme položit do jejího přirozeného prostředí, do studia vytvořeného z bytu v historickém činžáku na jedné z nejlepších pražských parcel. Je to přesně takové, jako byste čekali. Stylové, čistě kombinující staré a nové. Když už jsme u toho, asi vás bude zajímat, co má Liběna Rochová na sobě − ano, jednoduché černé šaty. Ale k tomu se ještě dostaneme. Ve studiu je teď, kolem šesté hodiny vpodvečer, klid, nelétají tu zběsilí asistenti ani vážně se tvářící spolupracovnice. Rochová nám sama otevírá dveře a sama nám přinese vodu, ve skvěle vypadající sklenici jednoduchého, ale na první pohled hodně promyšleného tvaru, samozřejmě. Takže buď je zvyklá pracovat hodně sama, nebo je zvyklá pracovat déle než její spolupracovníci. Obojí jen potvrzuje to, co se říká o jejím pracovním nasazení...