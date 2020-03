Když táhnete podnik, musí všechno šlapat. Hlavně potřebujete mít kolem sebe lidi, na které se můžete spolehnout. A tak je logické, že je v tom dost často namočená celá rodina − nechybí vzájemná důvěra. Pravda, dělba práce a zdravá kritika je pak často diplomatickým úkolem. Ale když se to všechno zvládá, rodinný podnik funguje jako po másle. Pro hosty je to potom příjemné jako přijít k někomu na návštěvu! Tak proč ne třeba k Bartošům do Frenštátu pod Radhoštěm. Poslechněte si jejich rodinnou anabázi. Děda Leo s babičkou Jiřinou hotel koupil, jeho zeť Kamil vede ubytování, dcera Jiřina se stará o ekonomiku, druhá dcera Lenka udává směr kuchyně a její syn Leo žene restauraci kupředu. Tohle místo má za sebou zajímavou historii, ale teď přišel čas ho navštívit.