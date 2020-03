Společenská poptávka po udržitelnějších řešeních tlačí firmy do hledání nových business modelů. Největší nákupní centrum v Česku, pražský Westfield Chodov, proto představuje festival zaměřený na různé přístupy k udržitelné módě a životnímu stylu.

Svůj workshop v programu Festivalu udržitelné módy povede například módní návrhářka Kamila Vodochodská, spisovatelka a zakladatelka nadace Be Charity Bára Nesvadbová nebo nezisková organizace Bezobalu. Mezi vystavujícími pak Westfield Chodov poskytne prostor prodejcům a značkám, které by se v obchodním centru hledaly stěží. Svoji práci tak zákazníkům představí autoři upcyklovaných hodinek Prostě Prim nebo vybrané značky a prodejci udržitelné a etické módy Les Goodies, SUTU nebo Vidda Fashion and Living Store. V rámci festivalu pak Westfield Chodov upozorní také na udržitelné kolekce a další ekologické iniciativy svých stálých nájemců H&M, dm drogerie markt, Adidas, Nespresso, Ecco, C&A, Converse nebo Intimissimi.

Slavnostní zahájení festivalu proběhlo v sobotu 7. března za účasti extravagantního londýnského umělce, designéra a stylisty Daniela Lismora. „Při tvorbě svých návrhů, které balancují na hranici oděvu, textilní sochy či brnění, hojně využívám odpadní materiály. Dny, někdy i měsíce, je potom aranžuji bok po boku se skutečnými šperky, dokud nemám pocit, že je vše na svém místě. Ten kontrast mě baví hlavně proto, že není rozpoznatelný. Věci totiž nemusí být drahé a už vůbec ne nové, aby byly krásné. I proto si myslím, že ze současného trendu udržitelnosti se nevyhnutelně stane masová záležitost, a to je dobře,“ dodává Daniel Lismore.

Festivalů udržitelné módy bude ve Westfield Chodov na náměstíčku před prodejnou Peek & Cloppenburg probíhat od 8. do 29. března. Celý program akce včetně jednotlivých workshopů a vystavovatelů je k dispozici na stránkách www.westfieldchodov.com.