Nebýt koronaviru, vyhlížel by teď svět dva hlavní hodinářské veletrhy. Watches & Wonders Geneva i Baselworld se ale musely zrušit. To však neznamená, že by značky nové hodinky neuváděly. Podívejte se na náš výběr.

Patriotickou radost můžeme mít z nové značky hodinek Bohematic, za níž stojí designéři Michal Froněk a Jan Němeček a investor Josef Zajíček, majitel mosteckého autodromu. Chtějí odkazovat k ikonám české historie, což dokazuje už první model Graphic Sutnar, pocta českému grafikovi Ladislavu Sutnarovi, který odkazuje k jeho přísným kritériím geometrických tvarů a elegantní modernistické typografii. Celý příběh značky vám brzy popíšeme důkladně. Milovníci vintage hodinek museli zajásat nad novinkou od Audemars Piguet. [Re]master 01 je remakem chronografu z roku 1943 a vznikl v limitované kolekci 500 kusů. Může se pochlubit ocelovým pink gold pouzdrem a krásným ciferníkem v barvě champagne. Tento flyback chronograf vás vyjde zhruba na 1,6 milionu korun. Nezahálel ani Cartier, který představil jak nové hodinky ze série Santos Dumont, tentokrát s mechanickým strojkem, tak další novinku nazvanou Maillon de Cartier, která má řetízkový náramek, zkosené okraje a působí opulentním dojmem. K dispozici je i v limitovaných edicích ve žlutém či bílém zlatě. Ceny? Od 580 tisíc korun po 2,7 milionu za nejdražší modely. Hermès se při tvorbě modelu Nantucket Jeté de Chaîne d’Ancre inspiroval kresbou od Roberta Dumase, člena rodiny zakladatelů společnosti, kterého při cestě do Normandie v roce 1938 okouzlil pohled na řetěz poutající loď ke kotvě. Motiv řetězu se v podobě diamantů objevuje i na těchto minimalistických dámských hodinkách, jejichž ceny začínají na 149 tisících korun. Nadčasový i módní ženský model představil Hublot. Jde o novou kolekci dámských hodinek Spirit of Big Bang v pastelových barvách, která v sobě snoubí technicky vyspělé i stylové hodinářství. Má pouzdro soudkovitého tvaru a lunetu ozdobenou 50 diamanty. Ceny začínají na 540 tisících korun. Louis Vuitton rozšířil řadu Tambour Moon o kolekci Dual Time s historicky prvním konkávním tvarem číselníku, který vytváří pocit hloubky. Hodinky se pyšní GMT komplikací, která ukazuje 24hodinové časové pásmo. Díky výrazné dvoubarevné lunetě snadno rozpoznáte denní či noční čas. Ideální model pro cestovatele; tedy až zase budeme moci někam vyrazit. Na snímku najdete dámskou variantu. Čistě dámskou kolekci představil Vacheron Constantin. Nese jméno Égérie a zaujme netradičně řešeným umístěním data, případně měsíční fáze, a nezvyklou pozicí korunky. Pozornost upoutá i tradiční tapiserie jako dekor číselníku. Cena se pohybuje od 575 050 korun u nejlevnějšího modelu až po 1 762 250 korun u modelu s číselníkem posetým diamanty (na snímku). Naprázdno nevyšli ani fanoušci potápěčských hodinek. Italská značka Panerai uvedla novinku Luminor Marina Carbotech s korunkou chráněnou krycím můstkem, sendvičovým číselníkem s luminiscenčním podkladem, vodotěsností 30 barů i řemínkem s voděodolnou úpravou. Pořídit si je můžete za 331 250 korun. Příjemným překvapením byl návrat hodinek Hamilton Pulsar, které nosil James Bond ve filmu Žít a nechat zemřít (psali jsme v tématu v posledním čísle). Poprvé je značka uvedla v roce 1970 a staly se prvními masově vyráběnými digitálními hodinkami. Jejich remake si pořídíte za necelých dvacet tisíc korun. Nelení ani menší značky. H. Moser & Cie uvedl model Vantablack Black Hands XL s černočerným ciferníkem a černými ručičkami. Jejich základem se stal rok starý apríl, kdy značka na Instagramu fiktivně lákala na nové hodinky, které disponovaly jen černým ciferníkem. Nyní tedy přibyly i ručičky... Případně se prodává i varianta s tourbillonem. Cena začíná na 680 tisících korun. S napětím jsou tradičně očekávány i novinky od extravagantní značky MB&F, jejíž příběh jsme vám detailně popsali loni. Jejich desátá Horological Machine se nazývá Bulldog s dvěma rotujícími koulemi, které ukazují čas (a mají připomínat buldočí oči) a s nenápadným vzkazem ukrytým v hodinkách "Zapomeňte na psa, střežte se majitele". Stojí zhruba 2,7 milionu korun v titanovém provedení a přes 3 miliony v červeném zlatě. Nestárnoucím tipem jsou pak hodinky Parmigiani, ať už mužská kolekce Tonda 1950 a řada Lune s elegantním ukazatelem měsíčních fází (na snímku níže, cena 744 650 korun), či dámská kolekce Kalpa Piccola s hranatým pouzdrem lemovaným drahými kameny (210 000 korun).