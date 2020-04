Onkologickým pacientům, kteří patří v současném koronavirovém řádění mezi nejvíce ohrožené jedince, a zdravotníkům tak věnoval přes dvacet tisíc sladkostí z velikonoční kolekce, aby jim zpříjemnil hospitalizaci, respektive poděkoval za obětavou práci.

"Velikonoce jsou čas, který obvykle slavíme spolu s rodinou a přáteli, místo toho však zdravotníci neúnavně pracují, aby nás ochránili před šířením viru. Rozhodli jsme se jim proto touto cestou poděkovat za fantastickou práci, kterou

odvádějí. Jejich nasazení v této době je neuvěřitelné, a nás velice těší, že jsme jim mohli udělat radost," uvedl Stephen Smy, Country Manager M&S Česká republika.

Potraviny putovaly třeba do onkologického centra v motolské nemocnici, do Masarykova onkologického ústavu v Brně, do onkologie ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, na Bulovku, do ostravské Fakultní nemocnice či do Léčebny dlouhodobě nemocných na Praze 6.

Kromě velikonoční nadílky přibalil M&S k zásilkám i edukační materiály připravené ve spolupráci s neziskovou zdravotní organizací Dialog Jesenius, kde se uvádějí doporučení, jak se mají onkologičtí pacienti v pandemických časech chovat a jak o sebe pečovat. Rozvoz zajistila společnost Liftago.

Marks & Spencer zároveň v úterý otevřel čtyři prodejny se sekcemi potravin, konkrétně DBK Praha 4, Fenix Praha 9, Nový Smíchov – Praha 5 a Václavské náměstí 36.