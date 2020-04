Cyrilovi je dvacet tři, Karlovi padesát. Ten první je momentálně v Praze, má truhlářskou dílnu a snaží se i během karantény pracovat na zakázkách. Normálně vyrábí hlavně pro bistra a bary, ty mu však teď většinu zakázek kvůli nucenému uzavření ruší. "Psalo mi pár lidí, že chtějí postele, skříně a poličky. Koukají asi teď celé dny na to, co mají doma, a když mají peníze, tak si objednají." Řemeslný um se mu hodí, když zrovna nemá žádnou hereckou příležitost. Ten druhý je právě na vesnici v jižních Čechách, kousek od Tábora. Ráno vstane, dá si kávu, pustí ven koně, vykydá maštal, vyvenčí psy, naštípe dřevo a zatopí v kamnech. Práce má kolem rodinného statku dostatek. Tak vypadá momentálně život herce na venkově. "Tady je furt co dělat, vůbec se nenudím. A jsem relativně šťastný, že se můžu úplně vypojit a soustředit se jen na to, co je tady." Koně jsou pro něj důležití, poskytují mu rutinu, která mu často u herecké profese chyběla.