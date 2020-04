Speciální pořad ohlašující vítěze čtrnáctého ročníku Cen ocení kategorie design, móda, šperk, grafika, fotografie a ilustrace. Nový formát nahrazuje původně plánovaný přímý přenos z Hudebního divadla Karlín, kam se letos

předávání Cen přesunulo.

"Nouzový stav nás zastihl těsně před oficiálním předáváním Cen Czech Grand Design. Stihli jsme odhalit finalisty, otevřít výstavu, ale ceremoniál už proběhnout nemohl. Z toho důvodu jsme vymysleli alternativní způsob předávání bez diváků, formou dokumentu. I v nelehkých dobách si nejlepší čeští designéři zaslouží být viděni a slyšeni," popsala Jana Zielinski, členka Přípravného výboru Cen Czech Grand Design a ředitelka Designbloku. "Design totiž hledá řešení. Věřím, že může výrazně pomoci i se současnými krizemi. Designéři šijí roušky, přinášejí inovaci díky 3D tisku při výrobě ochranných pomůcek, pomáhají, jak umí. Jejich úkol bude v dobách po krizi daleko širší. Budou řešit, jak v dalších případných situacích chránit lidstvo lépe, než doposud,“

Speciální dokument nabídne vizitky finalistů, reakce vítězů i příběh trofeje, kterou navrhla Grand designérka roku 2018 Tereza Rosalie Kladošová. S oceněnými pracemi seznámí diváky záběry z výstavy a dokumentem provedou moderátoři Jiří Konvalinka a Jan Vejražka, alias Mutanti hledaj východisko.

Režisérem filmu je Tomáš Luňák, který na Cenách Czech Grand Design spolupracuje již 14 let a každoročně natáčí vizitky finalistů. Oceněno bude osm vítězů jednotlivých kategorií. „Přestože předání Cen nemůže proběhnout před diváky, nese padesáti dvouminutový film silnou emoci. Jsme rádi, že jsme jej díky flexibilitě České televize mohli natočit,“ doplnila Zielinski.

Trofejí za rok 2019 je speciální série objektů navržená Terezou Rosalií Kladošovou s názvem Kus snu. Ten symbolizuje vnitřní tajná přání i vlastní splněný sen autorky – cestu do dalekého Mexika, kde trofej vznikla v době těsně před uzavřením hranic. "Ceny jsou sbírkou předmětů z mé cesty do Mexika, kterou jsem si vysnila. Každý z vítězů dostane něco jiného, něco speciálního. A další částí ceny je krabice, pelíšek pro předměty, které jsem přivezla. Ovšem ani ty předměty, ani ta krabice nejsou důležité Důležitá je pro mě myšlenka, kterou mají zhmotňovat a sice: Buďme odvážní a pojďme věci dělat trošku jinak. Plňme si sny, protože sny jsou to, co tvoří náš život. A vystupme ze své komfortní zóny," vysvětlila Kladošová.

Doprovodná výstava Best of: 2019 představující tvorbu všech finalistů v Galerii České spořitelny zůstává uzavřená a její termín bude prodloužen vzhledem k trvajícímu omezení shromažďování osob.