Potkat Rona Perlmana v noci na ulici, mohli byste znervóznět. Mohutná postava, ostré rysy, zachmuřená tvář. A hluboký hlas, který přičítá tisícům vykouřených cigaret a litrům vypité skotské. Typ, který je pro filmaře vděčný do rolí gangsterů, monster a dalších drsňáků. Není divu, že jeho filmografie obsahuje snímky jako Kráska a zvíře, Hellboy či Blade II. Ale bát se skutečného Perlmana by bylo zbytečné. Jen co se objevil v únoru na pódiu na pražském Comic-Conu, bylo zjevné, že přijel zdvořilý a dobrosrdečný chlapík, který nešetří vtípky. "Když za mnou někdo přijde a vím, že mě osloví, tak si hraju v hlavě hru: Tenhle pán se mě zeptá na Policejní akademii. A tenhle na Pacific Rim," připomene některé ze svých rolí. Jindy zase prohlásí: "Hodně dlouho jsem přemýšlel, kdo je zodpovědný za to, jak vypadám. Ale pak jsem začal tolik pít, že mi to už bylo jedno."