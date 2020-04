Tohle byl jeden z nejdivnějších rozhovorů za celou dobu 66 otázek. A vůbec nešlo o Přemka Forejta. Ten byl uprostřed svého království v olomoucké restauraci Entrée skvělý. Zábavný, vtipný, skromný. V černém oblečení před začátkem směny spíš rocková hvězda než jeden z nejslavnějších českých kuchařů současnosti a porotce v pořadu MasterChef. Divné byly okolnosti. Rozhovor jsme dělali v pondělí 9. března, o týden později byl v Česku vyhlášen nouzový stav a všechny restaurace byly nařízením vlády uzavřeny. A tak i když platí většina otázek, je to spíš rozhovor dvou lidí, kteří ještě netuší, jaká vlna se na ně řítí. Když jsem později Forejtovi volal, jeho hlas zněl daleko méně uvolněně než na nahrávce z března. Prozrazoval strach o to, co bude. Zatím se mu podařilo naprostou většinu svých zaměstnanců udržet (v Entrée společně vaří obědy pro záchranáře), je ale dost nervózní z budoucnosti. "Asi to bude nový začátek, budeme se muset vrátit do bodu nula, udělat jednoduché menu a vlastně dělat vše, jako bychom právě otevřeli," říká. Na druhou stranu, jak z rozhovoru pochopíte, Forejt není zvyklý se vzdávat. Takže pokud to někdo dá a dokáže i podruhé vybudovat fantastickou restauraci, bude to právě Forejt. Tím jsem si celkem jistý.