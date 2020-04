Už vám chybí prostředí restaurace, atmosféra, servis a především to báječné jídlo? Zuzana Daňková a Jan Valenta, které nejspíš znáte jako Taste of Prague, přišli s nápadem uspořádat vícechodovou večeři, která by ty "staré časy" připomněla. Večeři, na kterou si doma pěkně prostřete a užijete si ji se svým blízkým. Přizvali vinohradské bistro Kro Kitchen a sestavené pětichodové menu prodávali na svých stránkách za 950 korun, včetně dovážky od Liftaga. Během dvou dnů prodali čtyřicet večeří!