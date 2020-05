Vstoupíte do parku. Okolo vás je z obou stran vysoký živý plot, můžete jít jen dopředu nebo dozadu, dokud nedorazíte až k východu. A především: nikoho tady jen tak nepotkáte. Přesně tak má vypadat park pro budoucnost. Místo, v němž se doporučená vzdálenost od ostatních snadno dodržuje, neboť živý plot na obou stranách má mít šířku 80 centimetrů. Ideální místo na vycházky v době strachu z šíření koronaviru.

Nazývá se příznačně Parc de la Distance, navrhlo ho rakouské studio Precht a vyrůst by měl ve Vídni, kde se slavné parky Belvedere a Schönbrunn musely kvůli možnosti nákazy uzavřít. Nově navržená zelená plocha ale nemá být jen nouzovým řešením přizpůsobeným bezpečnostním opatřením. "Po pandemii bude možné využívat park k úniku před hlukem a ruchem města. Bude to místo, kde budete moci být chvíli sami," vysvětlil zakladatel studia Chris Precht serveru Dezeen.

Parc de la Distance, ideální místo na vycházky v době strachu z šíření koronaviru Foto: Precht

Nebo byste raději odpočívali na pláži? Také na to už existuje řešení, které nevyžaduje opalování v ochranném obleku. Římský designér Umberto Menasci přišel s návrhem na jakýsi hotel na pláži, kde by si návštěvníci předem zamluvili box, který by byl od nejbližšího okolí oddělený plexisklem. V každém by byla umístěna dvě lehátka, slunečník a na straně stolek, na nějž by číšník mohl přinést jídlo a pití. Objednávky prý bude přijímat pochopitelně na dálku.

Hotel na pláži, kde by si návštěvníci předem zamluvili box, který by byl od nejbližšího okolí oddělený plexisklem. Foto: Umberto Menasci

Třeba budete chtít vyrazit jen tak na piknik. Kdo se ale má pořád ohlížet, jestli si někdo nelehne moc blízko a nenaruší vám bezpečnou vzdálenost? Ideální řešení skýtají kodaňské plovoucí ostrůvky. Dánské studio Foxtrot a australský architekt Marshall Blecher plánují vybudovat na moři celý park. Komplex umělých dřevěných ostrůvků s vysazenou zelení, na nichž budete moci relaxovat či rybařit a kolem kterých mají vyrůst i plovoucí sauny a kavárna.

Projekt vznikl před pár lety, a v roce 2018 dokonce tvůrci představili s velkým úspěchem první prototyp. To ještě ale netušili, že se autonomní ostrůvky stanou žádoucí předností. Jenže doba se změnila a my si zkrátka budeme muset držet odstup.