Živé organismy, přírodní motivy a procesy, vesmír, mikrosvět, zvuk, pohyb, sex, úzkosti, touhy a vše, co život přináší. „To všechno se v mojí hlavě mísí. Temné vize, které většinou vidím v polospánku, jsou skvělým zdrojem mé práce. Zde se rodí nápady pro volné limitované série," popisuje klenotník Zdeněk Vacek způsob své tvorby a pravděpodobně také témata jeho budoucích kolekcí.

Jeho jméno znají nadšenci českého designu především z dua Zorya, které spoluzaložil s Danielem Poštou. Za svou první šperkovou kolekcí Virus získali titul Grand Designér roku a Designér šperku roku v anketě Czech Grand Design 2011 a podařilo jim získat i mezinárodní renomé. Originální autorský šperk z jejich ateliéru se prodával nejen v domovské Praze, ale v řadě evropských měst (od Košic, přes Berlín, Vídeň, Kostnici, Rotterdam až po Stockholm) i daleko za hranicemi kontinentu – v New Yorku, Los Angeles, Chicagu, novozélandském Aucklandu či na Maledivách. Loni v srpnu však dvojice po osmi letech existence značky ohlásila ukončení činnosti a fanoušci od té doby čekají na nový projekt.

A ten je tady. Avantgardní umělec se vrhá na sólovou dráhu. „Rozhodně prosím vypusťme ze slovníku ‚šperkař‘. Jsem zlatník-klenotník. To stojí v mém výučním listu, tak je to třeba vyzdvihnout," směje se Zdeněk Vacek. Jeho představa o tom, co chce vytvářet pod novým labelem Zdeněk Vacek Fine Jewellery, je jasná. Jedinečné klenoty na zakázku a limitované high-end série šperků z drahých kovů a kamenů, mezi než budou patřit i neopakovatelné snubní a zásnubní prsteny.

Motiv a esprit nové značky je luxusní a znepokojivé nebo také neznámé, podivné, neobvyklé, neobyčejné, nevšední, zvláštní. „Chci tvořit opravdu unikáty. Co nejvíce se přiblížit impresionistům," nastiňuje Vacek a pokračuje. „Chci vystihnout vibrace myšlenky špičkovým řemeslem. Šperk vnímám jako vzpomínku na něco jedinečného. Artefakt, amulet, luxusní suvenýr z temné reality, která se neustále mění a pulzuje v mé mysli."

Kromě vlastních volných kolekcí, které vychází ze snů, bude vytvářet také jedinečné šperky na míru. „Když vytvářím klenot na zakázku, jsou pro mě přání a potřeby klienta nejlepším zadáním. Má-li vzniknout jedinečný solitér, chci se o jeho budoucím majiteli dozvědět co nejvíce. Motivem jsou jeho sny, představy i pochybnosti. Nebo také odkaz nejbližším, pokud má vzniknout rodinný šperk. Navrhuji tak unikát, který nese znaky výhradně svého majitele. Časové náročnosti a nadstandardnímu přístupu odpovídá pak i finální cena," vysvětluje klenotník.

Studio Zdeňka Vacka bude otevřeno od konce května na stejné adrese jako původní showroom značky Zorya. Nové prostory Zdeňka Vacka přitom budou společným showroomem s oděvní značkou Port of Stars.