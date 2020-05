Píše se rok 1960 a Valentino Garavani a Giancarlo Giammetti společně zakládají značku. Už pár let na to dosahují celosvětového renomé a dnes je Valentino jedním z nejznámějších hráčů na módní scéně. Od haute couture přes prêt-à-porter po rozsáhlé kolekce doplňků jako jsou kabelky, boty, brýle, hedvábí či parfémy, tam všude najdete dotek hédonismu, optimismu a chutě do života, které chce značka zhmotňovat. Dvakrát ročně navíc vydává prestižní kolekci haute couture, která je věhlasná pro své opulentní róby, šaty a nadčasový luxus. Valentino bylo také prvním luxusním módním domem, který použil ve své haute couture kolekci v roce 1994 vzor camouflage jako poselství míru.

Roku 2008 se Valentino Garavani rozhodl odstoupit z řídící pozice a kreativními řediteli značky se stali Maria Gracia Chiuri a Pierpaolo Picciolli. Maria Gracia Chiuri v roce 2016 přestoupila do módního domu Dior a v současné době je jediným kreativním ředitelem značky Valentino Pierpaolo Picciolli. V roce 2016 Picciolli rehabilitoval dnes již charakteristické logo VLTN, aby započal novou éru domu Valentino. Picciolli často vzdává poctu zakladateli značky reinterpretováním jeho původních motivů jako je Valentino Chevron, Spinal Print či Tower Print.

A poctu vzdává i nová výrazná kabelka Valentino Garavani SuperVee, která byla poprvé odhalena během kolekce pro jaro/léto 2020. Je charakteristická masivním logem V Signature, které vyjadřuje právě silnou identitu značky. Minimalismus se setkává s odvahou a ve svém trojrozměrném, ale čistém designu, a symbolizuje hodnotu dědictví módního domu Valentino.