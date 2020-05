Bolelo ho břicho a pálila žáha tak moc, že nemohl usnout. Nakonec musel spát vsedě. "Plánem bylo, abych prostě jedl. Hodně těstovin, hodně zmrzliny, donuty… Ale neužil jsem si to tak, jak jsem si myslel," ohlíží se Mark Ruffalo za natáčením seriálu Bludné kruhy. "Ze všeho jídla, které mám tak rád, mi bylo akorát blbě." Zoufale psal zprávy režisérovi Dereku Cianfranceovi, že to nezvládne. Ten byl však neúprosný. Když se jednou objevilo na place sushi, hned ho začal krmit. "Cpal to do mě. Pořád mě kontroloval, jestli jím," líčí Ruffalo. "Ke konci už jsem zvládal jen vločky s máslem a pořádnou porcí šlehačky a javorového sirupu, abych se dostal tam, kam jsem potřeboval."

Cíl byl jasný: přibrat 15 kilogramů, aby mohl místo osvaleného Dominicka hrát v seriálu svou druhou roli, Dominickovo obtloustlé dvojče Thomase. Z jedné postavy se musel během šesti týdnů proměnit v úplně jiný charakter. Změnit uvažování, chování a vizáž. "Nebudu lhát, nebylo to něco, do čeho bych se úplně hnal. Skoro jsem chtěl přimět Dereka, aby změnil plán," vypráví Ruffalo. Jenže počáteční dohoda byla nekompromisní − žádné počítačové triky, žádné kostýmy a paruky, ale skutečná proměna. Na 52letou herecky protřelou hvězdu Hollywoodu čekala jedna z největších pracovních výzev v kariéře.

Tisíc hodin přípravy

Setkání s celebritami bývají nevyzpytatelná. Jak se budou chovat? Bude se jim chtít vyprávět? Co když rozhovor rychle utnou? U Ruffala však tato obava dopředu mizí, čím víc o něm čtete a slyšíte. "Je to jeden z nejlaskavějších a nejslušnějších lidí, které znám," říká Kathryn Hahnová, jeho herecká kolegyně ze seriálu Bludné kruhy, který je nyní v nabídce HBO a HBO GO. Právě ona byla jednou z účastnic videokonference k nové minisérii s vybranými novináři, které se PročNe zúčastnilo jako jediné české médium.

Můj život po Hulkovi

Ze svého domu se k ní připojil i Ruffalo a od první chvíle bylo jasné, že zvěsti o něm nelhaly. Na monitoru se přede mnou objevil usměvavý chlapík, který se ochotně rozpovídal na jakékoliv téma. Bylo vidět, jak je na své nové dílo hrdý a jak se nemůže dočkat, až ho bude moci ukázat světu. Právem: šestidílná minisérie podle románu Wallyho Lamba patří k tomu nejsilnějšímu, co letošní televizní produkce dosud nabídla.

Z velké části je to právě zásluhou Ruffala, který do seriálu investoval několik posledních let, byl jeho producentem a ztvárnil i ústřední dvojroli, jež si od něj vyžádala patřičný fyzický vklad. Nejprve téměř deset kilogramů shodil, aby mohl hrát urostlého a cholerického Dominicka. "Skoro nic jsem nejedl, tak jsem se těšil, až se pak budu moct přejídat kvůli roli Thomase," vypráví.

Jenže jeho tělo nebylo na náhlý příval kalorií připraveno. Proměnou zaskočil i kolegy na place. "Viděla jsem obtloustlého chlápka, kterého jsem nepoznávala. Říkala jsem lidem ze štábu, že tam sedí nějaký cizí pán a asi by tam být neměl," vybavuje si herečka Rosie O'Donnellová, která v seriálu ztvárnila sociální pracovnici Lisu. "Tak mi řekli, ať se podívám ještě jednou, že to je Mark. Nemohla jsem té proměně uvěřit."

Nešlo však jen o vzhled. Thomas trpí schizofrenií, a tak Ruffalo usilovně studoval vše o této psychické nemoci. Na YouTube a sociálních sítích strávil asi tisíc hodin sledováním toho, jak schizofrenici žijí, jak o své nemoci mluví, jak se chovají. "Během šesti týdnů, kdy jsem měl od natáčení pauzu, jsem měl čas se do jeho postavy dostat, naladit se na jeho přemýšlení. Zjistit, co vám psychická nemoc napáchá za škody v mozku," vysvětluje.

V rolích zranitelného Thomase a o něj pečujícího Dominicka ukáže zcela jinou polohu, než v jaké si ho publikum pamatuje z posledních let. Od roku 2012 se Ruffalo objevil v sedmi filmech o komiksových superhrdinech Avengers, kde se proměňoval v zelené monstrum Hulka. V epické sáze plné nablýskaných efektů se bojovalo o osud celé planety, a přece tento zápas nepůsobil tak tíživě jako zoufalá snaha Dominicka dostat svého bratra z ústavu s přísným režimem. Bludné kruhy nejsou podívanou, která by v těžkých koronavirových časech přinášela optimistické rozptýlení, jsou však sérií o rodině, složitosti vztahů a nutnosti spoléhat se jeden na druhého, což ji činí mimořádně aktuální.

Vcítit se do této látky nemuselo být pro Ruffala tak těžké, koneckonců i jeho osobní historie je plná těžkých momentů. V roce 2002, nedlouho po narození prvního dítěte, mu lékaři diagnostikovali nádor na mozku. Smiřoval se s tím, že zemře. Dokonce nahrál pro svého syna vzkaz, který si měl poslechnout, až bude starší. Nakonec se ukázalo, že nádor byl nezhoubný. Operaci zvládl, na rok mu ovšem ochrnula část tváře a na levé ucho od té doby neslyší.

Ještě těžší rána přišla v roce 2008. Markova mladšího bratra Scotta našli před domem s prostřelenou hlavou. Podle koronera šlo o vraždu, nicméně dodnes se neví, co přesně k jeho smrti vedlo. Přitom právě on hrál v životě a kariéře současné hollywoodské hvězdy zásadní roli. Kolem třicítky, kdy Mark teprve čekal na herecký průlom, byl Scott oblíbeným kadeřníkem v Beverly Hills. "Lidé mi říkali: Ty jsi bratr Scottyho Ruffala? Toho zbožňuju, je úžasný," vzpomínal před lety pro časopis Men's Journal.

Krátce po Scottově smrti dostal nabídku na roli ve filmu Děcka jsou v pohodě. Kývl i proto, že mu nabízená role volnomyšlenkáře Paula jeho bratra připomněla. "Jeho šarm, kuráž, smysl pro humor. Jak to uměl se ženami. Jak si užíval života… Zachytil jsem z něj jen malý zlomek. Ale myslím, že to pro něj byla hezká pocta. Byl to úžasný člověk," ohlížel se za bratrem, s jehož smrtí se dosud nevyrovnal.

Role Paula pro něj nakonec byla zlomová, vynesla mu nominaci na Oscara ve vedlejší roli a přiblížila ho první hollywoodské lize. Definitivně do ní proklouzl jako Bruce Banner alias Hulk ve veleúspěšných Avengers. Objevil se také v thrilleru o skupině iluzionistů Podfukáři, jako hudební producent v romantické komedii Love song, zahrál si zápasnického trenéra Davea v životopisném dramatu Hon na lišku a novináře Michaela ve snímku Spotlight, za obě role získal rovněž nominaci na Oscara za vedlejší roli. S Bludnými kruhy se vrátil do popředí a bude horkým adeptem na některé z televizních ocenění.

Kritik znečišťování i válek

O tom, že jsou práva na zfilmování románu Wallyho Lamba k mání, uslyšel v roce 2015, když pracoval na Podfukářích 2. Za jeden víkend román přelouskal a dohodl si s jeho autorem schůzku. Rovnou mu navrhl, že by z 900stránkové knihy nedělal film, ale raději minisérii. A Lamb souhlasil. Ruffalo zkontaktoval režiséra Dereka Cianfrance a zeptal se ho, jestli by napsal scénář a zrežíroval všech šest dílů. Zároveň se dohodl s HBO, která mu na rozsáhlý projekt dala volné ruce.

"Dnešní televizní produkce je přitom dost odlišná od toho, co jsem dělal před 20 lety. Dává vám příležitost pořádně prozkoumat jednotlivé postavy a příběhy a zároveň držet jasnou strukturu příběhu se začátkem a koncem," vypráví Ruffalo. "Televize pro mě nikdy nebyla tak zajímavá jako teď. Je skvělé, že můžeme udělat šestihodinový film. Něco takového bychom do kin nedostali."

Natáčení ponurého rodinného dramatu sice oživilo v Ruffalovi některé staré rány, přítomnost je však pro něj naštěstí již o dost veselejší. S manželkou Sunrise vychovává tři děti a mají venkovský dům dvě hodiny jízdy autem od Manhattanu. K přírodě měl blízko vždycky, jako dítě v ní trávil spoustu času. I proto se nyní aktivně zasazuje za ochranu životního prostředí, využívání obnovitelných zdrojů energie a bojuje za práva zvířat. Je velkým odpůrcem Donalda Trumpa, ohnivě se vyjadřoval proti oběma konfliktům v Iráku, podporuje komunitu LGBT. Nebojí se otevřeně hlásat svoje názory a stojí si za nimi.

Především se však po rocích herecké deziluze, kdy hrál divadlo pro desítky lidí a zvažoval, že kariéru úplně ukončí, vypracoval v jednu z nejzářivějších hvězd současnosti. A Bludné kruhy jsou jen dalším důkazem, že si tuto pozici zaslouží.