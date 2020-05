Dobrodruh druhého desetiletí 21. století nerad tráví dlouhý čas na jednom místě. Rychle se přesouvá, po ruce má moderní technologie, pracuje na dálku. Na e-maily odpovídá z Reykjavíku, Ósaky i Paříže. Spoléhá na kvalitní a praktické věci, které ale nesmí postrádat vytříbenou estetiku − je to tvůrčí člověk a tím, co nosí, vyjadřuje svůj životní postoj.

"Vysnili jsme si, že uděláme batoh, který bude umět všechno. Můžete si ho vzít na cesty, na víkend, ale také s ním chodit i denně po městě. Je multifunkční, univerzální, praktický, využitelný v různých prostředích a při různých příležitostech v delším časovém horizontu. Takový, který s vámi zůstane roky a nebudete ho chtít střídat se sezonou a trendy," popisuje jeden ze zakladatelů Filip Nguyen nápad na modulární batoh, který odstartoval zrod české značky Naut.

Společně s Lukášem Procházkou uvedli svůj první produkt před čtyřmi lety, ten byl však nakonec tak složitý, že mu často zákazník příliš nerozuměl. Aby si batoh vůbec koupil, museli mu tvůrci sáhodlouze vysvětlovat jeho příběh. Přesto s nápadem na modularitu od začátku sbírali úspěchy. "Sedli jsme do auta, jezdili po Evropě a nabíhali s batohy do obchodů, které jsme si předem vytipovali. Snažili jsme se na místě přesvědčit často třeba jen lidi na kase, že je to ten nejlepší batoh na světě. Bylo to samozřejmě nesmírně naivní, občas jsme se ale dostali přímo k nákupčím a hned první sezonu se nám podařilo batoh dostat do prodejen v Paříži a Berlíně. Takže zas tak mizerné to nebylo," pokračuje Nguyen.

Dokonalý batoh

Tenkrát vůbec netušili, že nákupčí pracují s ohledem na sezony, neuměli si spočítat řádnou marži a vůbec, byli to jen dva designéři na cestách, kteří si mysleli, že udělají s batohem díru do světa. "Postupně jsme se dopracovali k produktům mnohem uživatelsky jednodušším, přesto si ale zachovávají modularitu."

Pro hračičky

Městská zavazadla Naut nechávají za zády klasické střihy a materiály. Odlišuje je velmi výrazný technicistní design a siluety, minimalistická barevnost, důraz na funkci, odolné materiály a precizní řemeslné zpracování. Batoh Naut by si pravděpodobně zamiloval Elon Musk, ale i řada programátorů ze Silicon Valley − kromě spon a přezek, laserem gravírovaného loga a nepromokavé, vysoce odolné textilie má polstrovanou kapsu na laptop, kapsy na kabely a nabíječky i vestavěný USB port.

A právě propracovaná technická stránka zavazadel odpovídá osobnostem obou zakladatelů. Lukáš s Filipem se potkali už jako teenageři, na Střední umělecké škole Václava Hollara. Strávili tam čtyři roky studiem grafického designu a každý se pak vydal jiným směrem. Lukáš k architektuře, Filip k automobilovému designu. Pořád se však vídali, spolupracovali a také se předháněli. "Oba naše obory vyžadují komplexní přemýšlení o designu, je v něm vždy zahrnuta spousta elementů. A pracovat spolu nás bavilo. Nejdřív jsme kreslili nábytek, pak navrhli první brašnu na kolo, protože v té době jsme se zajímali o městskou cyklistiku. K samotnému batohu se pak dostali už z přirozené potřeby."

Naut se původně jmenoval první model batohu, značka se nazývala Lift Off. Slovo naut, pocházející ze staré řečtiny, se jim však zalíbilo mnohem více. Označení pro cestovatele. Nejprve argonaut, postupně i astronaut a kosmonaut. Hvězdoplavec a kosmoplavec.

Od začátku také věděli, že chtějí striktně trvat na české výrobě. A na dobré dodavatele a fabriky měli pokaždé štěstí. "První batohy jsme šili ve fabrice, kde se vyrábí část produkce švýcarské značky Freitag, což pro nás bylo hned na začátku super. Když jsme postupem času měnili výrobce, protože jsme potřebovali jiné technologie, dostali jsme se do Pelhřimova, kde jsou reference ještě lepší," prozrazuje Nguyen. "Nejenže se tam šijí neprůstřelné vesty a technicky náročnější produkty určené pro extrémní podmínky, ale šije tam i Rimowa. Značka zavazadel, která spadá pod LVMH Group a má opravdu vysoké nároky na kvalitu a zpracování. My používáme ty samé technologie a ty samé schopné lidi. To je to nejlepší, co si umíme představit."

První návrhy modeloval Procházka z kartonu, aby si ve 3D vyzkoušeli, jak batoh prostorově funguje. Do fabriky jezdili s touto krabicí a skicou na papíru. "Dnes už je výroba mnohem víc synchronizovaná a procesy rychlejší," směje se Procházka. "Náš nejpropracovanější batoh je Nomad Pro. Skládá se ze čtyř kusů − samotného batohu, brašny na rameno připnuté na přední straně a dvou menších brašen, které se dají nosit kolem pasu jako ledvinka. Je to vlastně zavazadlový set, kompletní výbava na cesty spojená v jednom produktu. Do hotelu přijdete s velkým batohem, odepnete jednu malou brašnu a hned můžete vyrazit do ulic," říká Nguyen.

V nabídce Nautu už ale dávno není jen modulární batoh, přibyly také menší batoh do města nebo aktuální rouška. Nejoblíbenějším produktem je crossbody brašna Rudiment, která se dá nosit i jako ledvinka a dají se u ní měnit barvy opasku. V plánu je rozšíření řady jak cestovních zavazadel, tak brašen a doplňků na každý den.

Mířit k nesmrtelnosti

"Neděláme každou sezonu novou kolekci, budujeme portfolio, které nám dává smysl, a jednotlivé produkty už jen vylepšujeme časem. Obměníme třeba materiál nebo použijeme lepší komponenty. Je to tedy spíš o updatech designu. Portfolio máme zatím malinkaté a máme co dohánět," doplňují podnikatelé.

Vize je rozšířit nabídku i o oblečení. "Je to pro nás nový obor, tenký led, ale po přehlídce na MBPFW se ukázalo, že lidé mají zájem si Naut i oblékat. Pro nás je tohle jedna z cest, jak jít dál, protože naše filozofie je, že chceme dělat produkty, které vydrží. A dělat věci pomalu, přidat jen pár produktů za čas nebo dělat redesign jednoho batohu není samozřejmě pro byznys udržitelné."

Do světa módy jim pomohla i spolupráce s návrháři a influencery, třeba se zpěvačkou Annet X či designéry, jako byli Laformela, Petra Ptáčková nebo Jan Černý. "Je to způsob, jak se rychle učit a získat znalosti, které bychom jinak nesehnali. Podívat se zblízka na to, jak někdo jiný pracuje a přemýšlí, je strašně hodnotné. Navíc je to výhodné i pro značku, chceme se spojovat s lidmi, kteří mají podobné vize a hodnoty," vysvětluje Nguyen. I zákazníci se díky fashion weeku proměnili, k lidem motajícím se kolem start-upů, kteří byli primárními zákazníky mladé značky, přibylo mladší publikum. "Omládla i ta naše komunikace, jsme teď mnohem odvážnější, už to není jen stručný technický popisek."

Jasno už zakladatelé mají i v distribuční strategii. Na rozdíl od prvního roku, kdy se snažili všechno směrovat do zahraničí, se teď naopak soustřeďují na Česko. "Často se říká, že jsme malý trh a špatně se tu prodává, ale my jsme se přesvědčili o opaku. Uvědomili jsme si, že pokud chceme stavět značku, která bude v jeden moment globální, musíme udělat pevný a smysluplný základ nejprve tady," podotýká Nguyen. "Ven prodáváme přímo skrz náš e-shop, máme zákazníky ve Spojených státech, po celé Evropě, v Japonsku a jinde po Asii. Nemáme ale síť přeprodejců, jen český e-shop Footshop s pobočkami v Praze, Bratislavě, Budapešti a Bukurešti. Ti nám pomáhají s distribucí za hranice."

Za ty se však v tuhle chvíli, kdy většina zemí zcela nebo částečně uzavřela hranice, dostanou pouze jejich produkty. "Děláme rozhovor v situaci, kdy se nomád 21. století proměňuje, protože je doma. Má vystavenou velkou světovou stopku," připomíná Procházka. "Možná se budeme vracet k poznávání toho, co máme okolo. Nebo bude po otevření hranic velký cestovatelský boom a všechny naše batohy se rozprodají. Sami jsme zvědaví."