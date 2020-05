Od toho momentu, kdy se kvůli aktuální pandemii uzavřely veškeré kulturní instituce, se jejich představitelé snaží překlenout období sociální distance prostřednictvím virtuálních iniciativ a projektů. Privátní galerie se primárně snaží udržet si svoji klientelu a zpřístupňují umělecká díla alespoň ve formě on-line showroomu.

Chytrým tahem se ukázala být nabídka newyorského galeristy Davida Zwirnera. Svoji rozvinutou digitální platformu poskytl několika kolegům, aby vzápětí prohlásil, že je to možná budoucí cesta, jak trvale nahradit veletrhy.

Další silná galerie Hauser & Wirth zase vytvořila virtuální simulaci prostor a výstavy aktuálně vznikajícího centra umění na ostrově Menorca, které se fakticky otevře až v roce 2021.

Raffael: Portrét ženy jako Venuše (Fornarina), 1519–1520 Foto: archiv instituce

Světová muzea čelí poněkud odlišným výzvám. Nejprve horečně pracovala na zprostředkování svých sbírek a probíhajících výstav. Mezi nejzdařilejší patří virtuální prohlídky londýnského British Museum, newyorského Guggenheimova muzea nebo muzea Pergamon v Berlíně. S lítostí i povděkem lze sledovat například výstavu Raffaela (foto) na římském Quirinale. Unikátní přehlídka k pětistému výročí úmrtí renesančního mistra se zápůjčkami z nejlepších sbírek se v důsledku koronavirové epidemie uzavřela doslova po pár dnech.

Instituce postupně začaly aktivně pracovat také s vlastní veřejností a kreativně se snaží vytvořit zážitek z umění. Některé iniciativy jsou vtipné, ale podle počtu zapojených je evidentní, jak rychle se mezi publikum rozšířily. Nejdříve newyorské MET, ale také Getty Museum a amsterdamské Rijksmuseum zahájily kampaň v sociálních médiích, kdy se lidé stylizují do podoby oblíbeného uměleckého díla a vlastní selfie pak postují pod hashtagy MetTwinning, tussenkunstenquarantaine nebo betweenartandquarantine (úvodní foto).

LI Weyi: The Ongoing Moment, 2020 Foto: archiv instituce

New Museum v New Yorku naopak vyzvalo mezinárodní umělce, aby vytvořili nová digitální díla v reakci na globální situaci (foto). Projekt "First Look: We=Link" vznikl ve spolupráci se společností Rhizome a šanghajským Chronus Art Center.

Síla muzeí vychází z jejich role jako místa pro vzájemný dialog a interakci mezi uměním, umělci a veřejností. V současném stavu izolace je to obtížný úkol, ale kreativita je našemu oboru vlastní. Je to strategie přežití.

Autorka je historičkou umění a galeristkou, www.drdovagallery.com