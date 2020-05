Bechyně je nádherné město v samém středu jižních Čech. Jsou tu lázně, proslulá výroba keramiky, pompézní zámek a hezké náměstí. Požitkáři si ale město vybírají za svůj cíl kvůli pozdně secesní vile Elektra, ta totiž patří mezi nestylovější zašívárny v naší zemi. Najdete ji jiskřit hned za vrátky z klášterní zahrady! Už v roce 1911 fungovala jako úspěšný hotel. Po válce byla znárodněna a stal se z ní na delší dobu internátní domov mládeže vyhlášené keramické školy. Mimochodem vrátka tu jako student zavíral i Karel Kryl. Po velmi zdařilé rekonstrukci vily, která se stavěla v roce 1911 podle plánů architekta Antonína Belady, se v ní vystřídalo několik nájemců. Posledních sedm let ji mají v provozu Hana Gutová a Ivo Svoboda a jde jim to báječně. Ani jeden nežil v Bechyni, ale díky nim teď Bechyně žije. Minimálně mezi lidmi, kteří hledají ty nejryzejší, nejčistší koncepty, a přesně taková Elektra je.

Penzion Vila Elektra Parkány 537, Bechyně

penzionelektra.cz

Na staré cihlové zdi visí tabule, kam Ivo křídou vypisuje víkendové menu. Závisí jen na tom, co ve čtvrtek nakoupí v Českých Budějovicích. Restaurace nemá tedy stálý jídelní lístek a Bechyňané to prý docela dlouho nebrali. Teď se ale vrací a doplňují hosty, kteří se sem sjíždí právě proto, že jim tenhle koncept imponuje. Ivovi to neskutečně sluší u grilu, tam si nejčastěji hraje s rybami, mořskými plody nebo steaky. V malé kuchyňce pak kraluje Hanka. Je schopná se pomazlit s perličkou, kterou pomalu peče s máslem a bylinkami. Umí také skvělé saláty a přílohy se zeleninou. Její specialitou jsou ale dezerty. Pistáciový dortík nebo čokoládově čokoládová tartaletka, to jsou ty nejdokonalejší sladké tečky. Během koronakrize Hana s Ivem každou sobotu rozváželi svá úžasná jídla po Bechyni a okolí, na konci května jsou připravení všechny pohostit už u sebe.

Protože vás tu neusadí jen dokonalé jídlo, ale také výhled! Kdyby si tady Bedřich Smetana sedl na terasu a dal si chobotnici s brambůrkami na galicijský způsob nebo mořského vlka nadívaného středomořskou zeleninou, k tomu lahodné bílé víno a díval se do údolí, kde se divoce kroutí řeka, jeho symfonie by se jmenovala Lužnice. Elektra je po všech směrech zážitkem. Má majitele stejně elegantní jako interiér, zahradu, terasu a jídelníček. Koneckonců i působení ve vile 24 hodin 365 dnů v roce může za to, že se Hanka a Ivo po 17 letech známosti vzali.

Lukáš Hejlík je gastronomickým nadšencem a autorem knihy Gastromapa Lukáše Hejlíka, 365.

TIP: mořský vlk nadívaný středomořskou zeleninou