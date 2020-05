SPORTOVNÍ VÝZVA

Golf Resort Karlštejn: 27 jamek, par 72, délka 6324 m − původní osmnáctka, architekti Les Furber a Jim Eremko

Jsou hřiště, která můžete obejít i desetkrát, ale některé jamky si stejně nevybavíte. Jsou zkrátka tuctové, jedna jako druhá. To se vám na Karlštejně nestane. Jakmile ho prožijete jednou, na většinu jamek si vzpomenete i o půlnoci. Třeba na "Čejkovu" dvojku. Pokocháte se výhledem na hrad a pálíte dolů do rokle (anebo, když se vám neklepou kolena, tři sta metrů přímo na green). Nebo na tříparovou šestku − ve větru a s vodou vpravo to chce kus odvahy. A co teprve tzv. údolí smrti, jamky 4 a 5, kde skórují jen opravdoví mistři!

"Karlštejnské greeny, a nejen na čtyřce a pětce, jsou i s průměrnými návrty a rychlostí hodně těžkou zkouškou. I díky tomu je to pro mě skvělé sportovní hřiště," hodnotí Pavel Vilimovský původní osmnáctku, kde hraje pětkrát týdně velkou roli vítr.

Foto: archiv hřiště

Foto: archiv hřiště

GOLF PRO KAŽDÉHO

Loreta Golf Club Pyšely: 18 jamek, par 72, délka 5991 m, architekt Keith Preston

Leží kousek od Prahy v půvabném Posázaví a během pěti šesti let od otevření se stalo nejhranějším hřištěm v Česku. Tajemství pyšelského úspěchu tkví ve skvělé dostupnosti z Prahy, dobré kvalitě, příjemném prostředí, ale především v hratelnosti hřiště. Tak trochu parkovou a nepříliš dlouhou osmnáctku obejdete svižně a (většinou) přinesete dobré číslo. Na Loretě zkrátka nezahrajete, jen když máte opravdu den blbec.

"Pro mě jsou Pyšely velmi kompaktní a vždy ve slušném stavu. A s výbornou restaurací, kterou při hře několikrát míjíte. To není pro golfisty ani pořadatele turnajů vůbec špatné," usmívá se Vilimovský a dodává: "Starší hráči jistě ocení, že hřiště není až tak fyzicky náročné při hře bez buggy."

Foto: archiv hřiště

Foto: archiv hřiště

NOVÁ DIMENZE

Oaks Prague: 18 jamek, par 72, architekt Kyle Phillips

Kdo ochutnal první devítku vznikajícího hřiště s licencí PGA National otevřenou loni, nešetří superlativy. Semiprivátní Oaks Prague jižně od metropole nabízí golf v Česku dosud nepoznané dimenze, a to po všech stránkách, kvalitou hracích ploch počínaje a servisem konče. Zůstaneme-li na hřišti: nádherný design, skvělé umístění v krajině, famózní hrací plochy, greeny rychlé jako mramor. Pokud se rozhodnete vyrazit, tee time si objednejte on-line na stránkách resortu a rozhodně si vezměte o pár míčů více než obvykle. Aktuálně se hrají jamky 1, 2, 3 a 13−18, už v srpnu se ale otevře kompletní osmnáctka a v příštím roce také klubovna v rekonstruovaném nebřenickém zámku. Těšme se!

Foto: archiv hřiště

Foto: archiv hřiště

TEST KONDICE

Panorama Golf Resort: 27 jamek, par 72, délka 6381 m − Forest & Meadows, architekti Libor Jirásek, Michael Terech, Rainer Preissmann

Tady rozhodne hned první runda. Kácov si po ní buď zamilujete a budete přijíždět znovu a znovu, abyste tuhle výzvu pokořili, anebo ho proklejete a turnajové pozvánky začnete házet do koše. Tohle mladé hřiště, které ovšem sedí v krajině, jako by tam patřilo odjakživa, má všech pět P obtížnosti. Je kopcovité, a tím pádem náročné na fyzičku. Úzké a vyžadující přesnost. Členité, proto je třeba hrát hlavou. Často vás přivítá rychlými, a tedy obtížnými greeny. A většina golfistů musí přijet aspoň kus po neslavné D1…

"Kácov je krásný, v luxusní kondici ihned od otevření. Ale abyste tam dobře zahráli, chce to fyzičku," hodnotí domácí golfová jednička mezi seniory. "Na žádném moderním hřišti nechybějí tzv. risk-award jamky, takové, kde se například na paru čtyři pokusíte o první ránu přímo na green. Buď jste odměněni, nebo zle potrestáni. Na Panoramě takové jsou − a skvělé."

Milovníci Kácova tvrdí, že kdyby patřila k "fíčku" (poplatku za hru − pozn. red.) standardně i buggy, bylo by tam dennodenně plno, přestože jsou k dispozici tři devítky: Forest, Meadows a River. Zvlášť kombinace prvních dvou je opravdová výzva. "Já jsem si ale zamiloval River. Jamky podle řeky musíte hrát přesně a chytře. Můžete tam zahrát výborně, ale také poztrácet plno míčů. Každopádně je tam "dole" pohoda a klid, zvlášť v podvečer," doplňuje Vilimovský.

Foto: archiv hřiště

Foto: archiv hřiště

Foto: archiv hřiště

PŘESNOST PŘEDEVŠÍM

Greensgate Golf & Leisure Resort: 18 jamek, par 72, délka 6244 m, architekt Christoph Städler

V Dýšině, kam je to kousek z Plzně, platí jedno: ať přijedete kdykoli, fairwaye i greeny najdete v luxusním stavu a dopřejete si komfort parkování jen pár kroků od klubovny. A hřiště? Je výzvou pro všechny a nabízí několik mimořádných jamek. Včetně ostrovní jedenáctky mnohokrát vyhlášené jamkou roku. Jen to chce zbavit se bázně z vody, které tu teče či stojí opravdu hodně.

"Jedenáctka je skutečným skvostem, ale pro mnoho hráčů je zároveň téměř neřešitelným problémem. Osobně považuji za nejtěžší osmičku. Sice se hraje shora dolů, ale je to úzký a dlouhý pravý dogleg, par 4, s autem vlevo a roklí vpravo. Chce to mistrovskou první ránu."

Hřiště úžasně posunuly tři roky staré úpravy. Z podivné sedmičky se stal nádherný třípar s novým greenem, z fádní tříparové patnáctky atraktivní čtyřpar. A devítka získala protažením na 486 metrů (ze žlutých odpališť) šťávu. U jamky č. 10 vzniklo nové bistro, tradice skvělé škvarkové pomazánky však zůstala zachována.

"Dýšina je velice technické hřiště, které úplně nepřeje ranařům. Kdo hraje přesně a je mistrem krátké hry, může tady sklízet plody tréninkové píle," říká Vilimovský.

Foto: archiv hřiště

Foto: archiv hřiště

VZHŮRU DO LESA

Golf Resort Karlovy Vary: 18 jamek, par 72, délka 6198 m, architekt C. Noskowski

Golfisté nejezdí do Varů, ale na "Olšovky". Olšová Vrata (to podle vísky, kde hřiště leží) jsou klasická osmnáctka ze 30. let minulého století. Částečně lesní, velmi půvabná, vyzrálá a také náročná na přesnost hry a strategii. Nabízí nejen úžasné prostředí a genia loci, ale i častá herní vystřízlivění. Nicméně kdo nehrál ve Varech, jako by nebyl.

"Olšovky jsou moje srdeční záležitost. Lesní hřiště mám rád, ale tady snad stromy rostou do šířky," napovídá Vilimovský, že i hráče s handicapem nula umějí Vary pěkně ztrestat. "Žádná z osmnácti jamek není odpočinková. Žádná! Nehrál jsem u nás jiné hřiště, kde bych vystřídal z týčka tolik různých holí od driveru až po železa."

Osmnáctou jamkou to ovšem ve Varech nekončí a případná útěcha v klubovně stojí za to. Gastronomicky vás totiž rozmazlí Grandhotel Pupp.

Foto: archiv hřiště

Další tipy, se kterými se nespletete

Royal Golf Club Mariánské Lázně

Nejstarší hřiště u nás − první devítka vznikla v roce 1905 − nabízí klasiku skotského střihu v krásném prostředí a s geniem loci. Tam si zkrátka musíte zahrát!

Prosper Golf Resort Čeladná − The Old Course

Úzké fairwaye, vícestupňové greeny a každá jamka jiná. Čeladná je rafinovaná, obtížná i úchvatná zároveň, a nejen díky nádhernému prostředí beskydské pahorkatiny.

Albatross Golf Resort

Ve Vysokém Újezdu u Prahy hostili turnaje PGA European Tour a o kvalitě je tím řečeno vše. Krásné hřiště, ideální tréninkové zázemí, parking u klubovny a výtečná restaurace Kogo.

Ypsilon Golf Liberec

Zeleň všude vůkol nad romantickou přehradou Fojtka u Mníšku vás nadchne stejně jako úchvatné výhledy. Dlouhé a velmi členité hřiště vás zase důkladně otestuje. Dostatek míčů s sebou!