foto: Mischa Babel 15. 5. 2020 00:00 text: Thea Kučerová foto: Mischa Babel Sdílet Facebook Twitter Přeposlat

Knižní butik Book Therapy byl zařazen mezi nejlepší knihkupectví světa, která do knihy Do You Read Me? sesbíralo uznávané nakladatelství Gestalten. My vám přinášíme kurátorský výběr jejich novinek, kterým neodoláte.