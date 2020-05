Svítidla české sklárny Bomma vás oslní. Ať už si vyberete hypnoticky působící čočky Lens, hvězdné nebe připomínající Dark and Bright Stars či ručně foukané Soap Mini inspirované mýdlovými bublinami − vzešla z nejúspěšnější kolekce značky Soap, která letos přichází s novými barvami. Zvolit si jen jedno je těžké, naštěstí existuje ještě jiná varianta: nakombinovat si z nich unikátní křišťálové svítidlo snů.

Právě k tomu vyzývá nový koncept nazvaný Bomma konstelace. Všem tvořivým duším uvolňuje ruce k tomu, aby zcela proměnily jakýkoliv interiér s použitím tří výše zmíněných kolekcí. Mohou je kombinovat, barevně modifikovat a postupně doplňovat podle toho, jak jim nápady i rozpočet dovolí. Začnete u tří a skončit můžete u pětatřiceti nebo také u stovky. Sami si vytváříte jedinečné světelné instalace.

"Hlavní myšlenkou je dát do rukou designérům a architektům nástroj, jak realizovat svou představu o prostoru, být kreativní, hrát si s geometrií a kompozicí," říká Václav Mlynář, kreativní ředitel Bommy. On sám je z nového konceptu, který podněcuje kreativitu lidí, nadšený. "Na světelných Bomma konstelacích mě nejvíce baví ta obrovská variabilita, kdy multiplikací jednoho křišťálového prvku máte možnost vytvořit ohromující kompozici se silným výrazem a emocí − skutečné umělecké dílo." Kdo by jedno takové nechtěl mít doma?

Foto: archiv značky Bomma