Měli být třetí posádkou, která se projde po povrchu Měsíce. Místo toho se mise Jamese Lovella, Jacka Swigerta a Freda Haiseho proměnila v boj o přežití. Cesta Apolla 13, od níž uplynulo 50 let, nakonec jen těsně neskončila katastrofou.

Přispěla k tomu i zdánlivá drobnost, kterou si tři astronauti v den startu 11. dubna 1970 připnuli na zápěstí. Hodinky Omega Speedmaster Pro­fessional. "Byla to kriticky důležitá záloha. Kdyby záchranáři přišli o možnost spojit se se Zemí, případně by se porouchaly jejich digitální hodiny, mohli by spoléhat jen na hodinky na zápěstí. Musely tam pro ně být, kdyby vznikl nějaký problém," prohlásil James Ragan, inženýr NASA, který hodinky testoval.

A problémů si posádka Apolla 13 užila dost… Dva dny po startu explodovala na palubě kyslíková nádrž a vážně poškodila servisní modul. V tu chvíli bylo jasné, že sen o třetím lidském výsadku na Měsíci je prozatím pryč.

Astronauti se přesunuli do lunárního modulu, který však neměl dostatek energie pro tři pasažéry na tak dlouhou dobu. A tak povypínali veškeré systémy, bez nichž se alespoň nějak mohli obejít. Lovell, Swigert a Haise pluli vesmírem ve tmě a zimě. Teplota se pohybovala kolem bodu mrazu. Díky spojení s Houstonem se jim však dařilo překonávat další a další překážky, které jim nečekaný průběh cesty připravil. Až přišla ta poslední a zároveň nejtěžší. Vrátit modul na správný kurz, aby doletěl k Zemi a nezůstal plachtit ve vzduchoprázdnu.

Změna trasy se musela provést manuálně. Astronauti věděli, že mají přesně čtrnáct sekund na zážeh motoru. Ani více, ani méně. Tehdy jim přišla extrémně vhod povinná výbava − hodinky Omega. Swigert na nich odměřoval přesný čas a velitel mise Lovell upravoval kurz.

"Jack načasoval zážeh motoru tak, aby se povedla správná změna trasy a dostali jsme se domů v bezpečí," vzpomínal Lovell.

Přesně 142 hodin a 54 minut od startu se posádka Apolla 13 úspěšně vrátila na domovskou planetu a přistála do jižního Pacifiku. Společnost Omega pak 5. října 1970 dostala od NASA ocenění Silver Snoopy Award jako výraz vděku za přispění k úspěchu vesmírných výprav.

Spíš než úspěch se pro misi Apollo 13 ale po dobrodružné cestě domů, o níž vznikl i film s Tomem Hanksem v hlavní roli, vžilo trefnější označení: úspěšné selhání.