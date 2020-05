Výstava Watches & Wonders se přesunula do světa internetu a přinesla hodinářským fanouškům celou řadu pozoruhodných novinek. Zajímavosti z hodinářského světa však přicházely i od dalších značek, které se tohoto projektu neúčastnily. Pojďme si tedy vše shrnout.

Baume & Mercier se dočkala letos výročí 190 let a jubilejní rok slaví noblesně. Hodinky Clifton Baumatic mají pouzdro z růžového zlata, v němž pracuje automatický kalibr Baumatic. Model má i funkce ukazatele data a dne v týdnu či měsíční fázi.

Hned několik modelů uvedl Cartier. Vysoce elegantní dámské hodinky Maillon, Santos XL, rozšířenou verzi loňského modelu či extravagantní model Tank Asymétrique. Pilířem pro letošní rok je však nová interpretace kultovních hodinek Pasha z roku 1985.

Bvlgari se rozhodlo svůj charakteristický styl tentokrát říznout sportovním nádechem a představilo Bvlgari Bvlgari Cities Special Edition 2020. Hodinky z této kolekce jsou inspirovány vždy jedním z devítky měst – Řím, Tokio, Dubaj, Paříž, Londýn, Ibiza, Milán, Mexico City a New York – a doprovází je sada originálních grafických listů vztahujících se k onomu městu. Mají ocelové pouzdro a název města je gravírován na lunetě společně s nápisem BVLGARI.

Německá značka A. Lange & Sohne uvedla novou variantu loni představeného modelu Odysseus v bílém zlatu s šedým číselníkem a novou limitovanou edici úspěšného Zeitwerk Minute Repeater v bílém zlatu s modrým číselníkem (na snímku). K dispozici je jen 30 kusů!

Společnost IWC se rozhodla vrátit k modelu Portugieser z roku 1939 s novou elegantní kolekcí, kde se nachází modely s věčným kalendářem, námořnické hodinky se sportovním chronografem či kousek s ukazatelem přílivu. Všechny mají in-house kalibr.

Montblanc se dále věnoval modelu chytrých hodinek Summit (více třeba zde) a uvedl novou verzi Summit 2+, první luxusní smartwatch s operačním systémem Wear OS, které mohou zůstat připojené i v případě, že se ocitnou mimo dosah mobilního telefonu. Elegantní design v sobě propojuje jemné hodinářské umění Montblanc s prvky tradičních švýcarských hodinek a špičkové technologie. Nová aplikace Timeshifter se stane vítaným pomocníkem cestovatelů - až se tedy cestování vrátí k normálu. O klasických modelech jsme již psali.

Krásné modely si připravil i Vacheron Constantin. Mimo umělecky laděných Les Cabinotiers - The Singing Birds s ptačími motivy jde třeba o ultratenký věčný kalendář ve zlatém provedení s modrým číselníkem (na snímku) nebo Les Cabinotiers Grand Complication Split-Seconds Chronograph se 24 komplikacemi, což je nejsložitější model v historii značky. A to u 265 let staré společnosti něco znamená…

Jaeger-LeCoultre se vrátil k řadě Master Control a inspiroval se kulatými modely z 50. let minulého století. Nabízí jak minimalistické modely s datumovkou či měsíční fází, vrcholem kolekce je Master Control Chronograph Calendar, který kombinuje čistý design s pokročilými komplikacemi (na snímku).

Italové z Panerai slaví v roce 2020 výročí 160 let existence. A ještě jedno jubileum. Před 70 lety si patentovali luminiscenční materiál, který dal název jedné ze čtyř kolekcí a modelům Luminor. K této příležitosti nyní uvedla kolekci tří nových modelů Marina a hodinek Luna Rossa GMT určených jachtařům a dalším cestovatelům - disponují funkcí GMT pro určení času v druhém časovém pásmu.