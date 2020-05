Firmu založili Pavel a Miloš Staňkové v roce 1992. Od té doby se výrazně vypracovala, udělala si na trhu jméno a rozšířila počet prodejen na jedenáct v Česku a jednu v Bratislavě. Krizí už tím pádem zažili několik. V čerstvé paměti mají tu ekonomickou z roku 2008, kdy museli bojovat proti šetřící atmosféře ve společnosti.

"Ale nijak zásadně nás to nezasáhlo," říká Pavel Staněk, když se s ním potkávám. Do jeho prostorné kanceláře v Čestlicích poblíž Prahy pálí slunce, Staněk v modrém polo tričku a bílých teniskách působí uvolněně. Nezastírá ale, že ta nynější krize ho přece jen zaskočila. "Byl to velký šok, který přišel ze dne na den," říká.

Jak jste to vnímal?

Byl jsem zrovna v USA, kde máme taky firmu a trávím tam vždycky půl roku. Vybavuji si to přesně: je středa večer, sedím doma a Trump oznamuje, že zavírá hranice. Přitom já mám v Česku rodinu a celou řadu byznysů, tak jsem rychle začal hledat, jak se dostat domů. Nakonec jsem chytnul poslední let v pátek večer do Varšavy. Bylo to za minutu dvanáct, kapitán vtipkoval, že nás snad Trump nesestřelí. A najednou jsem přiletěl do Varšavy, hned mě poslali ke stanu, kde byli všichni v kombinézách, měřili nám teplotu a podobně to vypadalo i v Česku. No a pak přišla karanténa a všechno se zavřelo včetně našich prodejen.

Jak jste to zvládali?

Doteď tomu nevěřím, že se to stalo a prošli jsme tím. Teď už se daří lépe, máme otevřeno. Máme samozřejmě obavy, co bude, asi jako každý. Ale jsem hrdý, že jsme nemuseli nikoho propouštět a že náš tým fungoval skvěle.

Jak jste tedy čas zavřených prodejen využili?

Měli jsme intenzivní mítinky s našimi týmy i se zahraničními dodavateli, komunikuji s čtyřiceti prémiovými značkami. Vzal jsem to jako velmi zajímavou šanci se trochu přibrzdit nejen jako lidi, ale i byznysově. Všichni jsme běželi v chvatu a nevěděli, kam dřív cestovat, k jakému dodavateli zajet. Teď jsme získali víc času přemýšlet, co se společností dál.

A k čemu jste dospěli?

Chceme firmu v dobrém slova smyslu více zefektivnit, aby byl každý krok méně závislý na lidské síle. Chceme investovat do digitalizace a automatizace byznysu, chceme všechno upgradovat a používat moderní cloudová řešení. V posledních dvou letech jsme pořád nabírali další lidi, to bychom chtěli díky lepšímu fungování utlumit, abychom byli schopni pružně reagovat v případě další krize, kterou nejen ekonomika může přinést. Naštěstí náš segment není závislý na turistickém ruchu, cizinci tvoří pouze 5 až 9 procent byznysu.

Zažili jste krizi v roce 2008, jak se z ní dalo poučit?

V tom, abychom nepolevovali z maximálního nasazení a pozornosti. Zachovali raději klid, než nadávali na okolnosti. Tehdy se hlavně měnilo zákaznické chování. Nemyslím si, že klientela, která se rekrutuje ze střední vyšší třídy, měla po roce 2008 nějaké zásadní problémy, ale atmosféra strachu, která ve společnosti vznikla, přiměla lidi nakupovat méně. Nicméně nás to nijak zásadně nezasáhlo, naopak jsme toto období využili ve svůj prospěch a vybudovali jeden z našich největších concept storů v Praze.

Máte na mysli prodejnu na Malé Straně?

Ano. Krize akorát vrcholila a všichni mi říkali, že jsem blázen, když otevírám obchod v té době na místě, kde nic není. Ale přitom tam byl krásný prostor hned vedle lanovky na Petřín a Malá Strana je jedno z nejhezčích míst, co tu máme. Předělali jsme ho se špičkovou architektkou a dodnes si myslím, že to je jedna z nejlépe fungujících provozoven Potten & Pannen - Staněk a i jedna z nejhezčích.

I teď ale lidé začínají šetřit. Proč by měli investovat do lepšího kuchyňského vybavení?

Protože se to vyplatí. A lidé už to naštěstí poznávají a chápou. I ti méně movití už mají supermarketové akce za sebou. Udělali si tu zkušenost, koupili šílený hrnec v akci a zjistili, že se s tím nedá vařit. I v krizi potřebují něco pořádného. Nemá cenu koupit levnou pánev a za půl roku kupovat novou. Je lepší si koupit jednu za tři tisíce, která vydrží. A v tom jim právě můžeme pomoci. V našem DNA je dovážet a vybírat po celém světě ty nejlepší produkty do kuchyně a domácnosti. Odpracovali jsme si to, téměř 30 let nedělám nic jiného, než že jezdím po světových veletrzích a hledám ty nejlepší výrobce a produkty. U nás neuvidíte 50 nožů jako jinde, jen třeba dva, ale od těch nejlepších značek.

Může vám navíc pomoci, že teď jsou Češi víc doma a víc vaří?

Ano, to je na té situaci pozitivní. Nahrálo nám to. Udělali jsme hashtag #vartedomavklidu a s našimi lektory z prémiové školy vaření Gourmet Academy, například Zdeňkem Pohlreichem nebo Josefem Maršálkem, jsme dávali zákazníkům rady, tipy a recepty. Také jsme zřídili online poradenství přes sociální sítě. Naši zákazníci mohli volat nebo chatovat s manažery prodejen, kteří jim radili s výběrem. Náš online byznys to katapultovalo čtyřnásobně nahoru. Očekáváme, že online poptávka trochu spadne, lidé se vrátí do prodejen, ale rád bych tento trend v určité míře udržel i nadále.

Jaké vybavení je podle vás zásadní?

Na vaření doma nepotřebujete moc věcí. Lidé to občas přehánějí, já sám jsem zastánce minimalističtějšího přístupu. Stačí vám tři super nože, jedna sadu příborů, sada talířů, jedna velká a jedna malá pánev a jeden až dva hrnce. Pokud hodně pečete, tak určitě pořádný kuchyňský robot. Pořizovací náklady jsou sice trochu vyšší, ale budete to mít na roky a roky. A občas si uděláte radost a dokoupíte si něco dalšího.

Opravdu se Češi už naučili utrácet za kvalitu? Pořád jsme národem, který hodně slyší na slevové akce.

Hodně se to změnilo. Lidé více přemýšlejí. Zajímají se, co jedí a za co utrácejí, což je správně. Jsou ochotní utratit za kvalitní potraviny. A když si koupím za dva tisíce maso na svíčkovou, tak ho přece nebudu dělat na pánvičce za tři stovky. Máme heslo Kitchen is for dancing, kuchyň je pro tanec, což má reflektovat, že kuchyň je místem setkávání. Většinou v ní člověk zůstane, dá si vínko a vychutná si pěkné chvíle, atmosféru. Dneska je cool, když k sobě domů pozvete na večeři kamarády nebo rodinu. A ke kvalitně strávenému času potřebujete i hezké a kvalitní věci, nechcete večeři servírovat na ošklivém talíři. Jak říkám, změnilo se to o tisíc procent. Dřív byli lidé nazlobení, jak je možné, že naše pánvička stojí tolik. Teď se ptají, co máme nového.

A co je tedy teď v kurzu?

Hodně jede smart domácnost. Můžete být třeba city farmer, pěstovat si bylinky doma v bytě. Zasadíte si je do smart květináče, krásně to svítí a nemusíte nic dělat, jen tam jednou týdně dolijete vodu, když vám zapípá telefon. A máte stále po ruce čerstvou bazalku, petrželku nebo třeba rajčátka. Pecka.

Co se ještě chystá?

Trendy stále bude udržitelnost, tedy produkty z udržitelných materiálů včetně obalů. Jinak trendy při vaření nejsou mnohdy až tak zásadní jako v jiných oblastech. Pořád potřebujete věci krájet, pořád potřebujete kvalitní hrnce, které se dědí po generacích. Ale i ve vaření jdou technologie dopředu. Na podzim budeme představovat novinku, metodu vaření sous vide (vaření potravin připravených v plastových ZIP pytlících), na kterou jsme získali exkluzivitu. Namarinujete si třeba kus kuřecího steaku, dáte ho v pytlíku do hrnce s vodou a použijete ponorný cirkulátor, takovou elektronickou tyčinku, kterou ovládáte přes aplikaci Joule. Nastavíte si, jak to chcete udělat, a dostanete výborné jídlo. Tuhle metodu dříve využívali jen vybrané top restaurace, teď to konečně přichází na trh i pro amatérské kuchaře.

Kolik to zhruba bude stát?

Kolem šesti tisíc korun. Dá se s tím i zavařovat, chystat zelenina a spoustu dalších věcí. Bílá, elegantní, cool záležitost.

Máte ještě nějakou technologickou novinku?

Ruku v ruce s tím jde i uchovávání potravin. Budeme mít inteligentní boxy pro uskladnění potravin. „Vakuovačka“ pozná, co v nich je a za jak dlouho se to zkazí a upozorní vás na to. To budeme představovat také na podzim.

Jaké máte další plány?

Přišli jsme o miliony na obratu kvůli zavřeným prodejnám, a tak abychom znovu oživili jejich návštěvnost, připravili jsme pro stávající, ale hlavně pro ty nové zákazníky takovou zábavnou prodejní akci, Kitchen Upgrade Market. V nabídce tam naleznou ty nejlepší produkty světových značek za ty nejnižší ceny. Akce bude trvat dva až tři týdny na eshopu, v našich prodejnách a bude i stan před outletem v Čestlicích. Věříme, že si tak k nám najdou cestu právě i noví zákazníci. Když vidíte v prodejně tu nádheru, tak jen stěží odoláte.