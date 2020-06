Soutěž připomínající odkaz proslulého architekta Jana Kaplického organizuje nadace Bakala Foundation ve spolupráci s Design Museum v Londýně a Nadačním fondem Kaplicky Centre.

Pět talentovaných mladých architektů, vítězů předchozích ročníků soutěže Kaplicky Internship, již absolvovalo stáže v prestižních londýnských studiích. Pracovali v ateliérech Evy Jiřičné, Zahy Hadid, Allies and Morrison, Adjaye Associates a loňský vítěz ve studiu Heatherwick. Tím byl Ondřej Pokoj, absolvent Fakulty architektury ČVUT v Praze, který zaujal porotu projektem přestupního uzlu pro pražské letiště s názvem Transferium. Ve studiu Heatherwick se uchytil a nyní je jeho stálým členem.

Ondřej Pokoj Foto: Bakala Foundation

Vítěz 6. ročníku soutěže Kaplicky Internship stráví tři měsíce v londýnském ateliéru dalšího významného britského architekta, zakladatele proslulé galerie 9H, Davida Chipperfielda. Vlastní studio založil v roce 1985 a dnes má vedle Londýna kanceláře v Berlíně, Milánu a Šanghaji. David Chipperfield Architects realizuje kulturní, veřejné, komerční i rezidenční projekty po celém světě, mnohé z nich nalezneme v Německu, Itálii, Španělsku či v Japonsku, za svoji práci získalo řadu mezinárodních ocenění.

"Soutěž Kaplicky Internship otevírá studentům a absolventům dveře do světa architektury. Vyzkouší si obhájit svůj projekt před mezinárodní porotou, zjistí, jak obstojí v konkurenci svých kolegů z jiných univerzit, a ten nejlepší získá příležitost pracovat v jednom z prestižních londýnských studií," říká k soutěži Václav Pecha, ředitel nadace Bakala Foundation. "Chceme mladým architektům připomenout odkaz Jana Kaplického a motivovat je, aby přemýšleli o získávání zkušeností v zahraničí."

David Chipperfield Foto: Ingrid von Kruse

Do soutěže Kaplicky Internship se mohou přihlásit studenti během posledního ročníku bakalářského studia, v průběhu navazujícího magisterského studia či během prvního roku po absolvování studia. Téma soutěžních prací je volné a studenti mohou přihlásit své bakalářské či diplomové práce, a to nejpozději do 30. června 2020.

Vítěz soutěže bude vybrán odbornou porotou a vyhlášen 24. září 2020 v Praze ve Winternitzově vile od Adolfa Loose a Karla Lhoty. Další informace o soutěži a soutěžních podmínkách najdete na stránkách Bakala Foundation.