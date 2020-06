Lukáš Król je brněnský umělec s nezaměnitelným rukopisem, po kterém prahne nejedna světová kapela či značka. Tvoří design pro řadu zahraničních umělců a módních značek. Jeho tvorbu jste si mohli pořídit třeba skrze australskou značku Unite z Byron Bay, svými vizuály učaroval například i kanadské post-hardcorové kapele Alexisonfire.

Lukáš Król vyniká mezi ostatními nejen svou precizností, co se zpracování týče, ale také originálními nápady, které dotahuje do nejmenšího detailu. V době koronakrize založil s dalšími umělci projekt Kreslíme, kde mohou příznivci umění sledovat živě tvůrčí proces.

Prodejte se ve dvou větách, Lukáši!

Tvořím grafiky pro kapely a oděvní značky po celém světě. Dělám jen na věcech, co mě baví.

Proč jste se stal umělcem/grafikem?

Byl to přirozený vývoj, kdy se z kreslení, které mě bavilo odmala, stal větší koníček. Ten jsem dál rozvíjel s grafickým designem a jednou mě trklo, že bych se tím mohl i živit.

SPEED ART DATING Koncept Speed Art Datingu jsme představili v jednom z předchozích článků, kdy jsme si od odborníků na uměleckou scénu nechali dát tipy na čtyři význačné české talenty - a ty jsme následně vyzpovídali. Nyní tato rychlá "představovací rande" s pozoruhodnými českými umělci pořádáme pravidelně v naší rubrice.

Jak vypadá váš běžný den?

Po dlouhém spánku, bez kterého neumím fungovat, začnu řešit emaily a takové ty rutinní až nudné věci. Po obědě, kdy začnu pořádně přemýšlet, zvládnu tvořit něco kreativního. Den zakončím většinou filmem, nebo seriálem.

Čím se inspirujete?

Vším co mám rád: hudba, filmy, komiksy, tetování, motorky.

Bez čeho se neobejdete?

Svobodného rozhodnutí, volnosti, klidu a soukromí.

Váš oblíbený tuzemský a světový umělec/designér/grafik?

Jaromír Švejdík, David Mann.

Váš oblíbený umělecký směr/styl?

Impresionismus a secese.

Co pro vás znamená umění a jaký má smysl?

Uf, těžká otázka. Asi skloubit emoce a řemeslo do něčeho krásného.

Kdy a kde se vám nejlépe tvoří?

Nejlépe k večeru doma, je to asi zvyk z doby, kdy jsem domů chodil pozdě z práce a na grafiku jsem měl čas jen po nocích. Myšlenky jsou tehdy klidnější a nerozptylují mě okolní vjemy.

Váš dosavadní největší úspěch?

Živím se tím, co mě skutečně baví.

Co pro vás znamenají peníze?

Čísílka na účtě; zaplatí mi nájem, ale taky mi umožní radovat se, rozvíjet se.

Existuje nějaký projekt, který byste rád uskutečnil a ještě se tak nestalo?

Otevřít si vlastní grafické studio/ateliér.

Co vás baví na vaší práci?

To, že mohu být součástí něčeho většího, malým kouskem historie, co je spojený s danou kapelou nebo značkou. Kousek do skládačky.

Jak byste popsal váš styl? A jak se vyvíjel?

Pro mě to je kombinace grafického designu a ilustrace. Vyvíjel se podle toho, co mě bavilo v daných obdobích nebo byly populární v oblasti apparel grafiky. Je to nikdy nekončicí proces.

Moderní malby, nebo staří mistři?

Určitě staří mistři, modernímu umění moc nerozumím.

Jaké období vás inspiruje?

Nejspíš by se to dalo shrnout jako ilustrovaná komerční grafika 60. - 80. let.

Moderní postupy, nebo tradice?

Moderní postupy, kterými docílím tradičního vzhledu.

Na čem kreslíte, a proč?

Teď dělám většinu prací na iPadu, který mi dává volnost pohybu a nemusím být stále shrbený doma za stolem. Práci pak dokončuji na PC.