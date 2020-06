Vyhlášená čokoládovna Josefa Zottera v rakouském Riegersburgu vás od první chvíle nenechá na pochybách, že tohle místo není úplně tradiční. Visí tu fotografie majitele s hlavou kompletně umazanou od čokolády. Dámské kalhotky jsou ledabyle pohozené na reproduktoru v kinosále. A na fotce personálu hned u vstupu jsou všichni nazí…

Pokud by pohádkový mág Willy Wonka měl mít v reálném světě dvojníka, byl by to nepochybně právě Josef Zotter. Výstředník, provokatér, svéráz. V roce 1987 si otevřel s manželkou cukrárnu v Grazu, kde nabízel "laskominy" jako plátek konopí či šafránovou fazoli s koriandrem. V zadní části obchodu pak začal vyrábět čokoládu a v roce 1999 rozjel vlastní továrnu. Ta se postupně stala jednou z nejpopulárnějších na světě a Zotter se jí začal věnovat naplno.

Továrna leží v obklopení kukuřičných polí ve Štýrsku. Produkuje přes pět set různých příchutí čokolád, řadu z nich ochutnáte už během exkurze. Pro milovníky sladkého je to nabídka snů: čokoládové fontány, bonbony, ovocné čokolády všech možných příchutí, čokoládové nápoje… Zkusit můžete víc, než na kolik je lidské tělo stavěné, což vám Zotter připomíná po svém. Třeba když na vás uprostřed exkurze vykoukne zubařské křeslo (a vedle něj se nabízí čokoláda s chutí dezinfekce).

Ano, příchutě! O těch klasických je až škoda mluvit, když Zotterova továrna vyrábí třeba také čokoládu sýrovou, rybí, hmyzí, slaninovou, vínovou či masovou. Nabídka se neustále mění, na neúspěšné příchutě tady však nezapomínají. Kousek od továrny pro ně dokonce vytvořili hřbitov, kde pokojně odpočívá a svůj náhrobek má třeba růže s bazalkou, banánové kari nebo červené zelí s karamelem.

Označit Zottera za šílence by ovšem bylo krátkozraké, neboť za tím vším je promyšlený byznys. Zakládá si na udržitelnosti, vyrábí čokolády veganské, všechny produkty jsou organické a fair trade. Každoročně zavítá do jeho továrny asi 270 tisíc zvědavců a na návštěvu jen tak nezapomenou. Troufnete si také? Hranice do Rakouska jsou otevřené!