Podívat se do kalendáře, domluvit se s rodinou, případně do plánu zahrnout i rodiny kamarádů, a vyrazit! A to prosím do všech krajů Česka. Hotelů, které vaří tak, že k nim hosté často jezdí právě proto, stále přibývá. A především, ti hosté se tam rádi a dobrovolně vrací. Tady máte mých jeden plus šest tipů z různých regionů naší krásné země.

U Vychopňů

Jasenice 596, Vsetín

uvychopnu.com

Býval to mlýn na konci Vsetína, který se zalíbil v roce 1884 panu Vychopňovi. Vytvořil z něj legendární hostinec, a protože "gořalka v létě chladí, v zimě hřeje, ale hladu nezažene", začalo se tady vařit a hostinec vzkvétal. Oblíbil si ho i T. G. Masaryk. V roce 1911 tu byl dokonce na předvolebním shromáždění zvolen poslancem do Říšské rady.

Dneska, pod vedením Dušana Machaly, je místem na Vsetínsku, kam jednoznačně musíte zajet. Je to místo s otevřenou náručí a kvalitní pohostinností! Už velká bylinková zahrada vám napoví, že tady je to baví. Když pak vidíte tým kuchařů, který řídí spolumajitel Petr Samsonka, místní rodák, který se sem vrátil po zkušenostech z Německa, od Zdeňka Pohlreicha nebo Jana Punčocháře, trhat bylinky, které pak máte na dokonale opečeném filetu ze pstruha se skvělou grilovanou zeleninou, je to hřejivý pocit.

A na delikátním krému z karamelizované mrkve se zázvorovým olejem by si šmáknul i Masaryk! Jehněčí z farmy Maso z luky z Rudimova, to je špica. O víkendu se sem hosté sjíždí na svíčkovou na smetaně, smažený telecí řízek na pánvičce, zvěřinový guláš nebo pečené kachní stehno se zelím. Co je tady ale opravdový majstrštyk? Ta boží koprovka s hovězím líčkem a brambory v popelu.

Mají tu i výbornou vinnou kartu a baví je také tematické večery s rybami, zvěřinou, chřestem nebo lanýži. Hotel na kraji lesa má také krásné hřiště, minigolf, spoustu vyžití a především tu nádhernou restauraci. Už máte sbaleno?

U Vychopňů Foto: Adriana Fialová

Klika

Hroznová 25, České Budějovice

hotelklika.cz

Klikovi mají hotel u slepého ramene Malše už od roku 1991. Do toho jim mladí nemůžou moc kecat. Dostali ovšem od rodičů na starost "Kitchen & Coffee" − a to Petr a Renata vedou naprosto parádně. Nabídka kuchyně reflektuje sezonu a perfektní dodavatele z kraje.

Klika Foto: Adriana Fialová

Dvůr Hoffmeister

Velké Číčovice 45

dvur-hoffmeister.cz

Rodina slavného kreslíře Adolfa Hoffmeistera začala v roce 2001 revitalizovat zchátralý statek a přetvářet ho na dnes tak vyhledávaný jezdecký areál. O deset let později přibyla restaurace, která patří k nejlepším v Česku a vede ji Ada Hoffmeisterová, zástupkyně už třetí generace, a také hotel.

Dvůr Hoffmeister Foto: Adriana Fialová

Nebespán

Náměstí 7, Kašperské Hory

nebespan.cz

Podnik Sabiny a Roberta Kmecových byl jeden z prvních, který donutil lidi vážit dlouhou cestu do Kašperských Hor za skvělým jídlem. Na place je potkáte i s dcerou Natálií, v kuchyni mají už poněkolikáté Francouze. A v nabídce se teď snaží oprášit staré zapomenuté šumavské recepty.

Nebespán Foto: archiv Nebespán

Ostrov

Ostrov u Tisé 12

hotelostrov.cz

Tohle místo Bůh stvořil asi obzvlášť rád. Můžete tu skutečně vypnout − a to i telefon, není tu signál. Sourozenci Kuličovi převzali hotel po tatínkovi, který tragicky zemřel. Změnili koncept a vsadili na skvělou gastronomii. Ztratili 90 % zákazníků. Získali ale 400 % nových, kteří se sem vrací.

Ostrov Foto: Adriana Fialová

Aplaus

Šantovo náměstí 181, Litomyšl

hotelaplaus.cz

Je tu krásný zámek, zahrady, náměstí, muzeum, ale i současná architektura a úžasné lavičky, které jsou rozeseté po celém městě. A taky naprosto skvělá restaurace Bohém! Hotel Aplaus spojil tři staré domy, ale dodnes tu najdete stůl, kde sedávali dva Josefové, Váchal a Portman.

Aplaus Foto: Adriana Fialová

Horní dvůr

Horní Dvůr 286, Nové Město na Moravě

hotelhornidvur.cz

U Tří morových křížů vidíte do Žďárských vrchů a můžete ochutnat spoustu věcí z farmy manželů Buřvalových. Nemůžete nezkusit Liborovu kulajdu nebo jehněčí. Koneckonců, celý objekt z 16. století fungoval jako ovčín pro rod slavného Vratislava z Pernštejna.

Horní dvůr Foto: Adriana Fialová

Lukáš Hejlík je gastronomickým nadšencem a autorem knihy Gastromapa Lukáše Hejlíka, 365.

tip: Hovězí líčka, brambory v popelu, křepelčí vejce, koprové velouté