Možná jste ještě začátkem roku plánovali na letošní léto cestu na druhou stranu světa. Nebo jste si chtěli užít prodloužený víkend v Římě, Barceloně, Kodani… stejně jako já. Kvůli omezení cestování budete ale místo toho jezdit nejspíš po Česku, třeba se otočíte i na Slovensku. A to je skvělé, protože kdy jindy si najdete čas na prozkoumání i těch nejodlehlejších koutů naší země a jejích chutí a vůní, když ne teď?! My pro vás máme hned několik tipů, kam vyrazit.

Karlovy Vary sice přišly o filmový festival, vy tak ale máte jedinečnou příležitost užít si i zkraje prázdnin klidnou procházku po Mlýnské kolonádě, ubytovat se v Grandhotelu Pupp, který má za sebou rozsáhlou rekonstrukci, nebo si zajít do Le Marché šéfkuchaře Jana Krajče, to všechno bez rezervací v několikatýdenním předstihu. Právě Krajče jsme spolu s Tomášem Vrbou z Poděbrad a Janem Čulíkem z Tábora vybrali mezi naše hybatele, kteří svými podniky oživují celé město a kraj. Pozvali jsme je do Prahy a Lukáš Hejlík s nimi mluvil o tom, jak se jim daří a co všechno tahle role obnáší.

Až se vydáte do centra stále ještě přívětivě neturistické Prahy, zastavte se na drink u Václava Vojíře v legendárním Bugsy's a dejte si jejich speciální gin, který pro podnik vyrobil Martin Žufánek.

Pokud byste ale namísto měst zatoužili po venkově, vyrazte na Farmu Klínec, kde dva kamarádi rozjeli kulinářský projekt FarmUp. Potkává se tu fine dining se superlokálními surovinami a těmi nejautentičtějšími zážitky.

Znáte nějaké místo, které zcela vybočuje ze všech zajetých standardů, a chcete se o něj podělit? Napište mi a třeba tam s redakcí pojedeme příště. Mimochodem, já beru rodinu do Beskyd. Nekonečně zelené kopce poseté hlubokými lesy, prvotřídní ubytování a gastronomické orgie! Barcelona počká.