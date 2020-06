Před padesáti lety se v Tiffany & Co. zrodil ikonický náramek Bone cuff od Elsy Peretti, který se stal symbolem sebevědomé silné ženy. Proto nyní šperkařský dům přichází se speciální edicí plnou výrazných barev, která kolekci oslavuje. Ale nepředbíhejme, protože tohle je velký příběh o lásce k životu, nekonečných večírcích ve Studiu 54 a splněných snech.

Legendární návrhářka Elsa Peretti se narodila do bohaté italské rodiny, vyrůstala střídavě v Římě, Florencii a ve Švýcarsku. Když byla malá, chodívala se svou chůvou navštěvovat jeden klášter řádu kapucínů ze sedmnáctého století. Tam poprvé viděla lidské kosti a jejich tvary si okamžitě zamilovala. První kůstku si odtud odnesla ještě tajně, když už jí ale později dovolili kosti sbírat, začala si z nich vytvářet fantaskní svět elegantních siluet. Umění jí bylo vždy blízké, proto se na prahu dospělosti vydala na dráhu interiérového designu. O něco později jí ale učaroval modeling, vzepřela se konzervativním rodičům a odjela z domova nejprve do Barcelony a poté do New Yorku. Tam, kde hledaly štěstí a kariéru modelek tisíce dalších dívek. Vysoká elegantní Elsa s výraznými italskými rysy se mezi nimi na první pohled vyjímala. Na své přehlídky ji obsazovali všichni významní návrháři, blízké přátelství ji pojilo s Oscarem de la Rentou a především s Royem Halstonem Frowickem.

Ve volných chvílích navrhovala šperky organických tvarů, které se jako doplněk objevily na několika módních show a měly velký úspěch. Milovala život a tanec a divoký konec šedesátých i sedmdesátá léta si patřičně užívala. Přátelila se s Lizou Minnelli, Andym Warholem nebo fotografem Helmutem Newtonem, který ji jednou dopoledne vyfotil v kostýmu zajíčka Playboye na terase a vznikl tak jeho nejslavnější snímek vůbec. Tehdy už rok spolupracovala se značkou Tiffany, pro kterou navrhla kolekci Bone cuff − jednoduše elegantní náramky, které smyslně obepínají zápěstí. Od té chvíle letos uplynulo padesát let a Elsa Peretti navrhla mnoho dalších úspěšných kolekcí.