Zaměstnanci a návštěvníci společnosti Vitra dostanou nové, pozoruhodné místo k odpočinku. V následujících měsících se začne na pozemku, který pokrývá plochu 4 000 metrů čtverečních mezi centrálním showroomem VitraHaus a výrobní halou od návrháře Álvara Sizy, pěstovat Stálá zahrada. Zelená krajina třiceti tisíc rostlin se začala sázet v květnu 2020 a zanedlouho si lidé budou moci užít první náznaky umělecky vytvořené divočiny.

Na svědomí ji má 75letý Nizozemec Piet Oudolf, jehož považuje za průkopníka nového přístupu celá generace zahradních architektů, kteří začali v 80. letech zpochybňovat zavedené postupy a považovat tradiční úpravy zahrad za přehnaně dekorativní a náročné na údržbu i na zdroje. Místo toho se přiklonili k trvalkám a rostlinám, keřům, travám a divokým květinám, které se obnovují samy, a které byly dlouho považovány za pro zahrady nevhodné. Jejich návrhy začaly být stejně nekonvenční jako rostliny, které na nich vysazovali.

Jméno Pieta Oudolfa vám třeba známé nebude, ale některé z jeho děl pravděpodobně ano, však také dostal v uplynulých letech na starosti design veřejných zahrad po celém světě. Navrhoval například pro galerie Hauser & Wirth Somerset, pro Serpentine Galleries a pro Bienále v Benátkách. Jeho návrh visutého parku High Line v bývalém kolejišti v New Yorku úplně změnil představy o tom, jak pěstovat zahrady ve městě.

Společným jmenovatelem Oudolfových projektů je idea krajiny, která vypadá divoce a nezkroceně, ale bez pečlivého plánování a stejně pečlivé údržby by v této podobě existovat nemohla. Snaží se o vyváženou sestavu rostlin s výrazně silnými nebo slabými stránkami, s různými obdobími květu a životními cykly. Cílem je, aby působila zahrada po celý rok stejně silně, důraz na odumírání rostlin je tu stejně silný jako na jejich růst a květy.

Na osazení zahrady se použije asi 30 000 rostlin, které vytvoří rámec zahrady jinak neohraničené konstrukcí. Zahrada ovšem nebude sloužit jako pouhý doplněk okolní architektury, místo toho krajina okolní stavby doplní. Zahrada má odvádět pozornost návštěvníků od budov k zemi u jejich nohou a vyvolávat v nich stav inspirativní dezorientace. "Chci, aby lidé zahradou jen neprocházeli, ale aby se v ní ztratili," prohlásil Oudolf.

První fáze by se měla dokončit v září, ovšem úplná finalizace projektu ještě nějakou dobu potrvá. "Není to obraz, který namalujete a pověsíte na zeď. Je to obraz, který necháte růst a umírat," řekl Oudolf.