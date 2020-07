Švýcarské značky pokračují v dobývání pole chytrých hodinek. Hublot uvedl svůj první digitální model Big Bang Referee před dvěma roky při příležitosti fotbalového mistrovství světa v Rusku, které informovaly o aktuálním dění na stadionech. Nyní na něj navazuje s novým kouskem nazvaným Big Bang e, k dostání v titanu nebo v černé keramice.

"Digitální hodinky s quartz strojkem byly vytvořeny ve Švýcarsku v 70. letech 20. století. O padesát let později pokračujeme na stejné cestě inovací tím, že vyrábíme druhé chytré hodinky, které se mohou pochlubit mimořádně vysokou technologickou sofistikovaností a zároveň ztělesněním všech estetických hodnot, technických vlastností a precizním zpracováním, které zajistily pověst naší kolekce Big Bang," prohlásil šéf firmy Ricardo Guadalupe.

A tak má Big Bang e 42 komponentů, z nichž jen 27 tvoří K modul neboli digitální srdce hodinek. Model má charakteristický design šroubů, ovládacích prvků, odolné safírové sklíčko a kaučukový pásek s typickou přezkou, poprvé představenou pro model Classic v roce 1980, a patentovaným systémem One Click umožňujícím snadnou výměnu pásku.

Číslice ciferníku se skrývají pod safírovým sklíčkem, na kterém je AMOLED dotykový displej s vysokým rozlišením. Stejně jako u mechanické verze Big Bang se korunka s integrovaným tlačítkem používá k aktivaci ovládacích prvků elektronického modulu. Hodinky byly vytvářeny ve spolupráci s ostatními značkami skupiny LVMH, aby splňovaly přísné požadavky společnosti Hublot.

Přenesením tradiční expertízy do nové digitální oblasti se designérům z Nyonu podařilo vyvinout i nové funkce hodinek. Kromě analogové funkce "Time Only" nabízí hodinky Big Bang e interpretace tradičních komplikací, jako je věčný kalendář s dokonale přesnou měsíční fází nebo druhé časové pásmo GMT. Tyto funkce byly díky možnostem, které nabízí digitální svět, ještě vylepšeny. I přes integrované technologie jsou hodinky voděodolné do hloubky 30 metrů.

Díky technologii Wear OS od společnosti Google je navíc možné chytré hodinky Big Bang e přizpůsobit individuálním potřebám. Je možné využít přístup k aplikacím Google Play, získávat za chůze odpovědi na otázky s pomocí Google Assistant a platit rychle a jednoduše s Google Pay. Kromě toho značka Hublot postupně odhalí speciální ciferníky vytvořené exkluzivně ambasadory značky.

Hned po uvedení modelu Big Bang e bude odhalena první část z edice #HublotLovesArt: série osmi číselníků z dílny umělce Marca Ferrero. Každé tři hodiny se číselník změní, což znamená, že se v sekvenci objeví 8 různých děl za časový úsek 24 hodin. Každý z nich je inspirovaný jednou z barev: Happy Yellow, Magic Blue, Orange Dynamite, All White, Lucky Green, Magic Red, Rainbow Spirit and Black Magic. V každou celou hodinu se pak na pět vteřin zobrazí krátká animace.