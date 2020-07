Tenista Roger Federer vstoupil do světa módy. Představil své první tenisky nazvané The Roger, které uvedl ve spolupráci se švýcarskou oděvní značkou On, do níž jako investor vstoupil loni na podzim. Zdůrazňuje, že nejde o boty na běhání nebo tenis, ale na běžné nošení do města.

Není neobvyklé, že v těchto dnech o tenistovi Rogeru Federerovi mluví velká část světa. Zpravidla totiž bojuje na Wimbledonu, proslulém travnatém turnaji, kde již osmkrát dobyl titul. Teď sice tenisová sezona kvůli pandemii koronaviru stojí, Wimbledon se zrušil a Federer se navíc kurýruje ze zranění, přesto je znovu v kurzu. Představil totiž tenisky zvané The Roger, což pochopitelně vzbudilo pozornost (nejen) u milionů jeho fanoušků. Vznikly ve spolupráci se švýcarskou značkou On, která existuje od roku 2010 a jejíž produkty lze nyní sehnat již v 55 zemích světa. Federera zaujala svou pohodlností a minimalistickým designem, a tak do ní loni vstoupil jako investor. První plod spolupráce představil nyní: tenisky, které jsou elegantní jako sám Federer. "Jsou určené na ulici, ne na tenis," citoval dvacetinásobného grandslamového šampiona Vogue. "Věřím, že to je bota, kterou můžete nosit každý den, něco jako hodinky, že ji budete chtít mít na sobě pořád." Při výrobě dbal Federer i značka On na udržitelnost, minimální plýtvání materiálem a co nejnižší uhlíkovou stopu. Tenisky jsou z veganské kůže a mají zajistit pohodlné nošení díky technologii CloudTec a plyšové konstrukci vnitřku, která drží nohu pevně na místě. Roger Federer: Svět mě má za hrdinu, proto se snažím jít příkladem - čtěte ZDE "Je zajímavé, jak pohodlné materiály, které používáme na sport, přicházejí čím dál víc do našich běžných životů. Obzvlášť teď, když všichni pracujeme z domova," říkal Federer, kterého jinak obléká japonská značka Uniqlo. "Jsem rád, že snad tohle budou boty pro každého, ale nezapomínejme taky na módu. S touhle částí jsem taky moc spokojený." Boty se prodávají za 250 dolarů (zhruba 5 900 korun).