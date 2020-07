Letos vznikly dvě limitované edice: Zephirin 47 a Fitzgerald. Model Zephirin 47 charakterizuje osobité drátěné jádro s hlubokým filigránovým gravírováním, inspirovaným domorodým uměním. Součástí jsou i polarizované čočky, chránící před UVA a UVB zářením. Exkluzivní barevné provedení pak odkazuje na vizuální paletu parku a má připomínat barvy

ranního slunce, odrážejícího se v jezerech.

Fitzgerald má stejně jako předchozí model drátěné jádro s hlubokým filigránovým gravírováním. Barevná paleta pak odkazuje na divokou majestátnost zelených kopců a lesů Yellowstonského parku. Z každého prodaného modelu jde část peněz na ochranu některého z amerických národních parků.

Jacques Marie Mage je značka známá používáním vzácných materiálů, nápadných geometrických tvarů i společenskou odpovědností. "Jacques Marie Mage je styl, který je prověřený časem. Nikdy se nepřestane líbit a nosit. Nemá totiž žádnou časovou expiraci. Je to ryzí řemeslná, ruční práce se vším, co prezentuje japonská preciznost, a vše, co se vám vybaví, když řeknete Kalifornie. Pro mě je ale stejně důležité, že se značka stará o přírodu a společenské dědictví. To vše projektuje do svých modelů. Brýle mají příběh a každý je věnovaný nějaké osobnosti," vysvětluje Filip Žilka, majitel Žilka Optik Studio, které v Česku brýle značky Jacques Marie Mage prodává.