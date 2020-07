U letošního ročníku je pro organizátory klíčová podpora lokálních tvůrců a značek v oblasti designu a módy, jejichž výrobní i prodejní příležitosti byly březnovým nouzovým stavem ovlivněny. Programovou novinkou je výstava Design Helps umístěná ve veřejném prostoru pražské Kampy, která nabídne návštěvníkům návrhy a díla designérů, jejichž prostřednictvím design pomáhá v krizi v oblastech zdravotnictví, sociální péče nebo životního prostředí.

Druhou novinkou je program Můj sen, který Designblok vyhlásil na podporu šuplíkových projektů designérů. "Vzhledem k letošní globální situaci jsme se rozhodli výrazně akcentovat české tvůrce a značky. Máme radost, že jsme mohli designérům splnit sny, na které doposud nebyl čas ani peníze – Můj sen představí díla realizovaná právě díky finanční podpoře Designbloku," uvedla Jana Zielinski, ředitelka Designbloku. "Je neuvěřitelné, kolik nových projektů designérů i značek letos na Designbloku uvidíme. Je to důkazem síly českého designu, který i v nelehkých dobách nachází cestu, přichází s inovacemi a nedá se zastavit. Věříme, že Designblok proběhne v plné formě s výjimkou zahraničního programu, jenž letos nemůže být naplněn," dodala.

Centrální prostor sloužící jako odpočinková zóna, dětská herna i dějiště doprovodného programu každoročně navrhuje jeden ze špičkových českých tvůrců. Po Maximovi Velčovském, Janu Rosickém a Lucii Koldové letos naváže Jan Plecháč, kterému byl svěřen prostor proskleného Ambitu v srdci budovy a zároveň výstava na téma Vášeň protínající celý letošní ročník, instalace designérů i doprovodný program.

Vizuál dvaadvacátého Designbloku zachycuje mladé a progresivní české designéry Jana Plecháče, Barboru Procházkovou, Luisu Bělohlávkovou a duo Herrmann & Coufal. Jejich tváře jsou divákovi utajeny a do centra dění se dostávají objekty symbolizující jejich osobní vášeň k designu.

"Vizuál letošního ročníku k tématu Vášeň odráží především vztah designérů k jejich práci. Každý ze čtyř tvůrců, které Salim Issa fotografoval, přistupuje ke své práci jinak. Barbora Procházková se zabývá udržitelností módy, Jan Plecháč přetavuje srdce v řemeslo, Eduard Herrmann a Matěj Coufal zkoumají fenomén Do It Yourself a Luisa Bělohlávková ukazuje, že někdy výzkum vede k zajímavým výsledkům. Přesto je jedno spojuje - vášeň pro smysl designu, perfektní provedení řemesla a krása, kterou vnáší do života. Věříme, že nadchnou a vzbudí zvědavost,“ popsal Jiří Macek, kreativní ředitel festivalu. Grafickou stránku zpracovala Martina Černá ze studia Imagery.

Jako vždy kromě hlavního prostoru Designbloku ožijí také galerie, showroomy a concept story po Praze - ve vlastním prostoru se letos zapojí dvě desítky vystavujících.