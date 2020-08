Zní to jako klasická turistická záležitost. Sbalíte se, vyrazíte na šestihodinový výlet, dáte si něco k jídlu a pití a budete sdílet fotky na sociálních sítích. Jenže ve skutečnosti není na téhle cestě klasického nic: poletíte totiž balonem do vesmíru.

Jedinečný projekt Neptune, se kterým přišla americká firma Space Perspective spolu s britským designovým studiem PriestmanGoode, sází na cestování v komfortu. Žádné skafandry, ale pohodlné sezení, delikatesy z palubního baru a především 360stupňové úchvatné výhledy na obzory, které zatím na vlastní oči spatřili až na výjimky jen skuteční astronauti. Do obřího balonu spojeného s přetlakovou kapslí se kromě pilota vejde až osm pasažérů, kteří se zatouží vydat na okraj vesmíru. Konkrétně do výšky přes 30 tisíc metrů, čímž se dostanou nad 99 procent zemské atmosféry.

Nástup na cestu bude ještě před východem slunce a během dvouhodinového stoupání asi třicetikilometrovou rychlostí tak může posádka pozorovat zářící noční oblohu, aby se jim poté otevřel jedinečný pohled na domovskou planetu Zemi. Nad ní se bude balon dvě hodiny vznášet. Výlet končí dvouhodinovým sestupem na vodní hladinu, kde cestující vyzvedne připravená loď.

Než se začnete těšit, ještě tu je praktická stránka věci. Unikátní zážitek, který si můžete zarezervovat přímo na webu Space Perspective, vyjde na necelé tři miliony korun. První testovací lety by měly proběhnout už příští rok, a pokud budete chtít a zaplatíte si to, můžete si celý balon pronajmout jen pro sebe a uspořádat na palubě firemní večírek, koncert nebo třeba svatbu. Kreativitě se meze nekladou, hlásají autoři projektu. Že to není zrovna nejlevnější záležitost? V době, kdy je spoustu pozemských aktivit kvůli koronaviru nedostupných nebo omezených, se zdá únik mimo planetu jako nabídka k nezaplacení.