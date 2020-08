Na začátku byla fascinace oceánem a respekt k síle přírody. Poté se přidala touha ukázat, že ekologicky lze smýšlet v jakémkoli ohledu lidského života. S touto vizí vznikla francouzská surfovací prkna Notox, která se rozhodla jít příkladem celému odvětví a ukázat, že lze vyrábět i zodpovědně.

"Je potřeba respektovat oceán, obnovit naše vzájemné vazby. Chováme se totiž velmi nerozumně. Nedoceňujeme svět, ve kterém žijeme, a plýtváme zdroji. Svou prací se proto snažíme zvýšit uvědomělost alespoň mezi surfaři," říká Pierre Pomiers, zakladatel firmy Notox vyrábějící ekologická surfovací prkna, která vznikají nejen s ohledem na životní prostředí, ale také na zdraví výrobců.

Což u ostatních prken zdaleka není samozřejmostí. "Masová výroba prken i oblečení přímo ovlivňuje oceán, který je cenným zdrojem a měl by být chráněn. Je ale děsivé, že z každých zpracovaných devíti kil materiálu jen tři kila zůstanou na prkně. Zbylých šest kilo je odpad, nerecyklovaný, nerecyklovatelný,“ vysvětluje Pomiers.

"Když jsme začínali, motivoval mě vztah k přírodě, hledání dávného spojení člověka a přírody. Právě to vás donutí ptát se, jaké dopady na ni má vše, co děláte," dodává Pomiers v kampani Driven japonské automobilky Toyota, jejímž cílem je představit projekty, které zlepšují současný život a stojí za to se od nich inspirovat při dalším vývoji.

Zatímco Pierre Pomiers má doktorát z robotiky, spoluzakladatel firmy Notox Benoit Rameix se věnoval výrobě surfařských prken už od útlého mládí. Poznali se při práci pro úplně jinou firmu, kde oba působili na inženýrských pozicích. Notox vyniká tím, že pracuje na nahrazování materiálů.

"Hledali jsme způsoby výroby, které dosud neexistovaly, a vyvinuli něco, co surfařský svět nikdy nezažil. Nahradili jsme sklolaminát užívaný v 95 procentech prken lněnými vlákny," říká Pomiers. Výjimečnost jejich výroby spočívá třeba i v použití pojiv o biologickém základu. "Chtěli jsme dát lidem nenásilně najevo, že je potřeba změnit přístup. A to je největší motivace značky Notox."