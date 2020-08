V březnu pro leteckou dopravu začala doba temna. Globální pandemie a s ní spojená opatření zastavily většinu letů, obloha se vyčistila a přepravci museli začít počítat ztráty. Ale ne všichni. Pro českou společnost Aeropartner naopak v tu chvíli začaly žně. Jednotlivé státy teprve definovaly svá opatření a především umožňovaly svým občanům návrat do země. Řada Čechů v zahraničí tak využila právě jejích služeb, protože tou dobou ještě mohla létat bez omezení a nabízela bezpečnou cestu jen s několika pasažéry na palubě. "Začátek krize byl pro nás skvělý," potvrzuje vlastník Richard Santus. "Čísla v březnu byla lepší než v loňském roce."

Jistě, i na toto odvětví nakonec globální krize dolehla. Když se v dubnu a květnu zastavil letecký provoz úplně, nevyhnuly se propadu ani soukromé přepravní společnosti. Avšak poté, co opatření začala povolovat, se pro řadu cestujících staly první volbou.

Na jachtu či za prací

V době pandemie se z pulzujících letišť a přeplněných letadel staly nepřitažlivé destinace. Navzdory rouškám a všem dalším opatřením se i zarytí cestovatelé často letadlům vyhýbají − anebo hledají bezpečnější alternativy. "Na druhou část léta máme potvrzené objednávky ve vyšším objemu než loni," vypráví Michal Laboutka, ředitel společnosti Eclair Aviation, která se specializuje na soukromou leteckou dopravu. "Lidé nechtějí být vystaveni riziku nákazy na velkých terminálech a v trupech linkových letadel."

Zlaté časy private jetů

A tak soukromá letadla vyrážejí do tradičních letních destinací (a kotvišť luxusních jachet) jako Nice, Cannes, Sardinie či Chorvatsko. Hodně klasických linek zatím nelétá vůbec nebo létají v nevhodných termínech, a tak si soukromé lety objednávají ti, kterým jejich profese velí cestovat a nemají jinou možnost. "Za byznysem se nejčastěji míří do metropolí Londýna, Paříže, Moskvy nebo Curychu," doplňuje Laboutka.

Kapacita soukromých letů bývá malá, a tak je riziko nákazy minimální. Důležitým plusem je také flexibilita takových letů, která je při současné situaci obzvlášť žádoucí. Ukazuje vám cestovatelský semafor zelenou a máte před sebou pár dnů volna? Stačí zavolat do některé z přepravních společností a za pár hodin můžete mít připravené letadlo. Vše pochopitelně záleží na vašich plánech a finančních možnostech.

Typologie private jetů Very light jets – nejlevnější na provoz. Vejde se do nich cca až 5 lidí, maximální dolet 3 hodiny. Small light jets – kapacita okolo 6–7 lidí. Na rozdíl od předchozí kategorie se do nich obvykle vejde i toaleta. Super light jets – 8 lidí v prostornější kabině a více místa na zavazadla. Midsize cabin jets – vydrží letět bez přestávky zhruba pět hodin, mívají už stylovější kabinu a pojmou 5 až 10 pasažérů. Super midsize cabin jets – mají ještě o něco větší kabinu a dolet až sedm hodin. Heavy jets – posedíte si jako v první třídě, vejdou se do nich i dva stevardi, dolet mají devět hodin. Ultra long range jets – ideální volba na delší lety. Dlouhý dolet, koupelny, postele a prostor pro 14 až 17 lidí. Bizliners – nejluxusnější volba. Předělaná komerční letadla do podoby private jetů s komfortem jako v přepychovém hotelu.

Business jety se dělí na několik kategorií od těch nejmenších a nejlehčích přes letadla schopná překonat oceán až po největší bizlinery, tedy velká letadla známá z běžných linek předělaná na soukromé letouny, které místo 160 cestujících pojmou třeba jen dvacet, zato ale všichni mají pohodlí jako doma v obýváku. Nejmenší letouny si můžete pronajmout zhruba za tři tisíce eur za hodinu, ty největší za 15 tisíc. Typ stroje se odvíjí také podle teritoria, kde žijete, a s tím souvisejících cestovních potřeb. Ze střední Evropy se dá za hodinu doletět na hory i k moři a také byznysové cesty obvykle nezaberou tolik času, a tak většině cestovatelů stačí menší letadlo. Oproti tomu cestující ze Středního východu, kteří se potřebují pravidelně dostávat do Evropy, musí vybírat prostředek s větším doletem.

Pokud byste si chtěli takové letadlo pořídit, připravte si aspoň milion eur. "Ale všem radím, ať si nejdřív zkusí letadlo párkrát pronajmout, aby věděli, co mají čekat," říká Marián Jančařík, expert na byznysjety ze společnosti Colibri Aircraft. "Jednou k nám někdo přišel s vytrženou stránkou z časopisu, že si chtějí koupit přesně tohle letadlo. Ptal jsem se, jestli si o tom chtějí promluvit, a oni že ne, o nic se nestarali. Tak jsem jim ho přistavil a oni se začali divit: Vždyť to nedoletí ani do Dubaje!"

Nákup soukromého letadla se může táhnout i roky, podle Jančaříka je ale dlouhé vyjednávání a pečlivé zvažování často podmínkou úspěchu. "Je to fakt velká investice. Lidé o tom přemýšlejí a třeba nakonec zjistí, že jim lépe vyhovuje pronájem," vysvětluje. Další se však omezovat nechtějí a touží mít ve své flotile kromě luxusního auta a jachty i vlastní letadlo. "Někteří ho pronajímají dále, když ho zrovna nepotřebují, jiní ho klidně mají na letišti zaparkované a nechávají v něm i vlastní papuče," usmívá se Jančařík.

V Česku je okolo stovky soukromých letadel a někteří vlastníci jsou dobře známí: Patrik Tkáč z J&T, majitel Seznamu Ivo Lukačovič nebo nejbohatší Čech Petr Kellner. "Je velký rozdíl, když letíte dvanáct hodin, vyspíte se, osprchujete a ráno jdete čerstvý na jednání. Má to cenu komfortu, času, ale i toho, že hlava zůstane rychlá," popsal Kellner kdysi jeho výhody pro MF Dnes. Jiní dbají na diskrétnost, ovšem nejde o žádné tajnůstkářství, spíš ho berou jako přirozenou součást života. "Vy si taky nedáte na Instagram auto s tím, že jste si v něm dobře poseděl," vysvětluje Jančařík. "Vlastníci letadel je obvykle mají proto, že je zkrátka potřebují. Jejich manželka třeba žije v Itálii, děti jsou na školách v Anglii. V zahraničí se to bere jako běžná věc, jako taxík."

Čas jsou peníze

Časová úspora, komfort, bezpečí, to jsou hlavní zmiňované klady soukromých letadel. Při jejich využívání se netřeba omezovat rozvrhem běžných linek, případně se stresovat z toho, že se vám schůzka protáhla. Let se přizpůsobí vašim potřebám. "Typickými pasažéry jsou majitelé firem, vysoký management, dále partnerky a rodiny movitějších jednotlivců, ale i party kamarádů, kteří se složí a letí si užít pár dnů k moři, na jachtu nebo za sportem do hor," popisuje Michal Laboutka z Eclair Aviation.

K létání soukromým letadlem obvykle zákazníci dospějí. Nejprve volí economy třídu, pak povýší na byznys a časem zatouží po ještě větším komfortu. "Economy můžete letět třeba za 10 tisíc, byznysem za 50, první třídou třeba za 80 tisíc a více. Pak je dlouhá mezera a blížíte se třeba k milionu, na který vás vyjde let privátním letadlem," líčí Jančařík. Takové náklady se mohou zdát přehnaně vysoké, ale když se složí více lidí, může to vyjít efektivněji, než kdyby všichni letěli první třídou. O větším komfortu nemluvě.

Pro mnohé uživatele soukromých letadel je pak rozhodující právě časová úspora. "Typický klient má různé pobočky firmy po Evropě. Normální linkou by strávil na cestách tři dny a přijel unavený domů. Soukromým letadlem navštíví za den dvě pobočky, v letadle si udělá mítink s managementem a v šest je doma na večeři," nabízí příklad Jančařík. Jiným cestovatelům umožňují soukromá letadla stihnout věci, které by jim jejich běžný pracovní rozvrh neumožnil zvládnout.

Tak to má třeba moderátor Leoš Mareš, který každý všední den brzy ráno vysílá show v rádiu. "Díky private jetu jsem už stihl pár koncertů, fotbalových zápasů a dalších večerních akcí. Ostatní lidé přespí na místě, ráno letí domů a v půl deváté jsou v práci. Já se potřebuju vrátit už v noci. Ale pořád je to dost nákladná záležitost, takže nelétám nijak extra často, loni asi sedmkrát," prohlásil.

Jakožto vášnivý fotbalový fanoušek díky tomu zvládl navštívit třeba zápas české hvězdy Tomáše Součka hrajícího za West Ham na Liverpoolu nebo utkání Slavie v Lize mistrů v Barceloně. "Když jsem se vracel ze zápasu v Barceloně, tak jsem dorazil domů v podobný čas jako z domácího utkání s Dortmundem. Navíc i samotná cesta je příjemná. Sedíme ve čtyřech proti sobě, bavíme se a utíká to rychle," přibližuje.

V uspěchané době je lidský čas stále dražší a kdekdo počítá, jak se mu časová úspora může vyplatit. I proto byl byznys se soukromými letadly na vzestupu už před pandemií, což jde dobře ilustrovat na číslech. Zatímco kolem roku 2000 byly v Česku zhruba čtyři letadla, nyní je jich lehce přes stovku. Pořád to je však zanedbatelné číslo ve srovnání se zbytkem světa, který jich celkem eviduje asi 23 tisíc, z toho 40 procent v Severní Americe.

Málokdo si ale troufne odhadnout, jaký bude dlouhodobý dopad nynější krize na odvětví soukromé dopravy. "Hodně lidí, kteří s použitím private jetu váhali, ho teď zkusí, aby se vyhnuli přeplněnému letadlu," odhaduje Jančařík. Stejně tak to může být lákavý prostředek pro řadu firem, které se nebudou moci spolehnout na tradiční linky. "Některé společnosti ale začnou šetřit. I když třeba peníze mají, nebudou zbytečně utrácet, protože nevědí, jak se situace vyvine dál. A tak třeba zvolí místo setkání videokonferenci," doplňuje.

Nejhorším scénářem je pro přepravce opětovné uzavření hranic, kdy by jejich letadla musela jen stát na letišti. "A každé z nich pak vyjde zhruba na 500 až 800 tisíc měsíčně," přibližuje Santus z Aeropartner. Ale kdo má dnes budoucnost jistou? Obor soukromých letadel si vzhledem k bezpečí a komfortu, které nabízí, drží alespoň nadějné vyhlídky.