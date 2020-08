Michael Moureček se podíval z okna a přemítal: "Kdybych měl jet sám, tak v tomhle počasí určitě nevyrazím." Byl únor 2019, venku mrzlo a silnice pokryl sníh. Spoluzakladatel značky Festka přitom rozhodně není "z cukru", cyklistiku miluje a dříve se jí věnoval profesionálně. Vyjet v tom počasí ho ale tehdy vůbec nelákalo. Nakonec přece jen vyrazil, byl už totiž domluvený se svým parťákem. S kamarádem, kterého neodradí ani špatné počasí − s hollywoodským hercem Orlandem Bloomem. "Je to tvrďák. Klidně odjede sto kilometrů v dešti. Nikdy by nezavolal, že to ruší," vysvětluje.

Bloom se v Česku na delší dobu usadil v rámci natáčení seriálu Carnival Row. Jako nadšený cyklista se pak začal zajímat o koupi kola, až se dostal k lidem okolo Festky. "Jednou mi volal kamarád, jestli bychom nedokázali Orlandovi pomoct. A vzniklo z toho přátelství, jezdíme spolu už čtyři roky," přemítá. Na začátku srpna si od české značky známý herec vyzvedl nové kolo. "Během karantény mi hlásil, jak jezdí doma a jak se těší, až se zase v Česku projedeme," popisuje Moureček a z jeho slov přitom nečiší obdiv k filmovému Legolasovi, ale k muži oddanému cyklistice.

Na kolo jako do baru

Cyklistika zažívá celosvětový boom a zvedá se i věk, kdy nadšenci s jízdou na kole začínají. Také proto se v rámci toho vymezila i takzvaná "vysoká cyklistika", jak ji Moureček označuje. Věnují se jí obvykle lidé kolem čtyřiceti let a cestu na kole berou jako společenskou záležitost. Chtějí mít hezké kolo a ukázat jím svůj status, což u běhání nemohou. "Připomíná to golfové kluby. Ne nadarmo se říká, že cyklistika je nový golf," tvrdí. Jako například v Bangkoku, kde se rozhodli postavit okruh kolem letiště. "Je osvětlený 24 hodin denně a lidé tam neustále chodí. Je to pro ně jako výprava do baru, jdou mezi lidi a podle toho se i obléknou. Úplně to změnilo tamní trh s oblečením," přibližuje Moureček.

Vysoká cyklistická

Právě na rostoucí popularitu "vysoké cyklistiky" se před deseti lety rozhodl vsadit, když spolu s kamarádem Ondřejem Novotným značku založil. Byla to přitom spíše náhoda. Moureček dříve závodil na dráze i silnici, posbíral celou řadu medailí z republikových šampionátů. Rozhodl se ale skončit kariéru dříve, než ho k tomu přimějí okolnosti. Kola pak nějakou dobu nechtěl ani vidět, než se jeho blízcí rozhodli v něm onu vášeň znovu zažehnout tím, že mu ke 30. narozeninám bicykl nadělí. Tedy… nadělili mu spíše slib darování kola, protože věděli, že konkrétní kus si bude chtít vybrat sám. V té partě byl i Novotný. "Jaké kolo si koupíš?" ptal se a čekal, že uslyší nějakou zavedenou značku. Místo toho ale Moureček odvětil, že by rád nějaké na míru. Tehdy v něm poprvé začala klíčit myšlenka, z níž se poté zrodila Festka.

Uvažovali jako řada dalších startupistů: především chtěli hezká kola pro sebe. A tak nasedli do auta, vyrazili do Londýna, nakoupili několik rámů, na které dali svá jména. Pak si ale řekli, že přece nemůže být tak těžké vyrobit kolo celé, a začali zjišťovat, zdali by se v Česku našly firmy, které by jim dodaly součástky. "Překvapilo nás, kolik špičkových společností tady je a nikdo o nich neví. Měli jsme ambice s nimi začít kooperovat a vytvořit vlastní značku. Pořád jsme ale mysleli, že to budeme dělat pro nás, možná ještě pro známé," vzpomíná Moureček.

První kolo dali dohromady u Ondřeje Novotného v obýváku na Vánoce. Mezi známými se další zájemci nenašli, zato jejich kolo zaujalo řadu lidí na ulici. Důležitý zlom přišel na výstavě ručně dělaných kol v USA, v roce 2012 pak úspěšně uspořádali fundraising, který přinesl především marketingový efekt. "Prodávali jsme tam kola nakonec za stejné peníze, jako byly výrobní náklady," ohlíží se Moureček. "Ale získali jsme prostor v médiích, což nám pomohlo dostat se na světovou mapu. Lidé z Asie nebo Austrálie se nám nebáli svěřit peníze. To byl strašně důležitý moment."

Po pěti letech pak dotáhli kolo, které neslo všechny charakteristické prvky, jichž chtěli docílit: náročný design, dobrý výběr komponentů a spolupráce se špičkovými firmami. Později se rozhodli začít vyrábět rámy kol s využitím grafitu, tuhou formou uhlíku, používanou v materiálech pro kosmonautiku. Tím si jednak udělali jméno jakožto výrobce pouhých pár kilogramů vážících kol, ale především je díky tomu Evropská kosmická agentura (ESA) připsala do "vesmírného inkubátoru". Do programu, který pomáhá firmám zařazujícím vesmírné technologie do běžného života. "Každý v průmyslu říká, že má vesmírnou technologii. Nám to nikdo nevěřil a najednou jsme na to dostali razítko," pochvaloval si Moureček. Spolupráce s ESA přinesla Festce prestiž, nové kontakty a v neposlední řadě také finance na další vývoj.

Bicykly na míru

S poklidnými časy letos zamíchala pandemie koronaviru, kvůli níž se prakticky všechny obchody, v nichž byla Festka k dispozici, najednou zavřely. A tak se firma obula do komunikace na sociálních sítích, aby šedesátiprocentní ztrátu prodejů vykompenzovala. To se jim povedlo, firma zásadně zvedla podíl přímo prodaných kol, částečně snad i proto, že se cyklistika v časech řádění viru ukázala jako bezpečná varianta sportování. Přesto nelehká doba dopadla i na tuto partu, zkomplikovalo se fungování dodavatelského řetězce, zrušit se musela plánovaná roadshow po světě i několik setkání výrobců, jichž se měli účastnit.

Moureček s Novotným však nesmutní. V jejich dílně na pražských Vinohradech to žije a letos by odtamtud mělo putovat ke klientům asi 250 kol, což znamená obrat kolem 30 milionů korun. "Po deseti letech fungování máme rok nula. Trvalo nám pět let vyvinout produkt, se kterým bychom byli spokojeni. A dalších pět let dotáhnout všechny prodejní procesy," líčí Moureček. "Teď jsme na startovní čáře, můžeme si dělat, co chceme a pracujeme na nové generaci produktů," naznačí tajemně velkolepé novinky, které firma chystá na podzim.

Již před časem Festka uvedla, že se chce víc soustředit na unikátní kola na míru, tedy taková, jako byl třeba loňský model Porcelain pro thajského sběratele porcelánu. Ultralehký rám kola pokrývá ilustrace Michala Bačáka, který na něj zaznamenal životní cestu majitele v dekorativním duchu. Jedinečný model stál 830 tisíc korun. Dříve vytvořila Festka ve spolupráci s Nespressem kolo z recyklovaných hliníkových kapslí. O řadě dalších modelů na míru pak kvůli diskrétnosti nemohou zakladatelé mluvit.

A tak se ptám aspoň na trendy, které nyní cyklistickým světem hýbou. Kromě rozvoje deskových brzd je to prý především nástup gravelových kol, která univerzálně fungují na různých površích a odpovídají tak na touhu cyklistů opustit nebezpečné silnice. "Obrovským nastupujícím trendem je také bikepacking, tedy používání sofistikovaných brašen, které drží tvar. Rozjela se touha po kempování, a to i u lidí, kteří jsou zvyklí spát v pětihvězdičkových hotelech. Teď jedou na kole do přírody, uvaří si na ohni a mají jen věci, které se jim vejdou do tašky pod brašnou," říká Moureček.

Aktivní investor

Loni Festka prošla restrukturalizací. Opustil ji miliardář Michal Korecký a vstoupili do ní Lukáš Šebesta, muž se zkušenostmi ze zbrojařského průmyslu, filmový producent Fady Salamé a Tomáš Berdych. Někdejší čtvrtý tenista světa začal na Festce jezdit už když měl na okruhu delší volno kvůli problémům se zády. S partou kolem značky si sedl, a tak právě do Festky vedly jeho pracovní kroky po ukončení tenisové kariéry. "Na přelomu minulého roku se naskytla možnost do ní vstoupit. Zakladatele Ondru s Michalem znám přes partu kamarádů delší dobu," říká Berdych. "Velké pozitivum je, že Festka je česká značka, veškerá výroba se odehrává v Česku a je to malosériová výroba luxusního produktu, což mě na tom moc baví. A cyklistika mě hodně baví obecně, takže to spojení byla jasná volba."

Bývalý wimbledonský finalista však nechtěl zůstat jen v roli investora pozorovatele, zatoužil se na chodu firmy výrazněji podílet, a tak se účastní i klíčových porad. "Pro mě je velkým překvapením, s jakým zápalem do toho jde, jak se tomu věnuje. Pohled zvenku je pro nás důležitý, můžeme snáz porozumět zvyklostem určitých sociálních skupin," říká Moureček. A Berdych dodává: "Snažím se přispět zkušenostmi a jinak se snažím víc a víc zapojovat do procesu, protože mě baví, když vzniká něco takhle unikátního." Nemluvě o bohaté síti kontaktů, které během tenisové kariéry nasbíral. I díky ní si Festku pořídil třeba Španěl Nicolás Almagro, Berdychův vrstevník a bývalý devátý tenista žebříčku.

Většinu zákazníků má Festka v Asii, zhruba 60 procent, zbylých 40 se pak dělí víceméně rovnoměrně mezi Evropu a Ameriku. Jak upozorňuje Moureček: "Zejména v západním světě se lidé přestali stydět se zpotit. Řada z nich si ale při běhání zničila kolena, tak jim lékaři doporučili kolo." A když si pak vybírají jaké, hodně jich sahá po osvědčeném produktu z Česka.