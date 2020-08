Na Výlet!

Ze stánku na poctivou krásu

Co Čech, to turista a tohle české léto to platí obzvlášť! Vždycky jsme přece milovali vyrazit o víkendu někam podle mapy, zaparkovat auto u lesa a vydat se někam po zelené. A pak se někde najíst. Něco se však změnilo, lidé začali jezdit primárně za jídlem. Dřív to byla jen potřeba biologická, dneska se z ní stává hédonistický koníček. Stále víc foodies si ho osedlává a svoje víkendové jízdy plánují podle destinací, které chtějí především ochutnat. A proto není divu, že se změnily i stánky, kiosky, občerstvovací stanice.

Místo utopence po cestě si dát trhané maso, za kterým se lidé šplhají do míst, kam autem nedojedou. Z Kudlova na Zlínsku projedete satelitní zástavbou a pak tam do Bistra Kudlov už musíte pěšky. I když tu vlastně měla vést Baťova dálnice. Na Šumavě můžete ochutnat úžasnou kuchyni v kempové osadě v obci Úbislav − Divoký bistro je magnetem všech foodies. A nealko Kiosek Kadov v srdci Žďárských vrchů? Ano, odvážný koncept servíruje moderní gastronomii v restaurační kvalitě na tácky z kompostovatelných materiálů.

Když navštívíte Panelku v Lulči na Vyškovsku u přírodního koupaliště U Libuše, kde Šárka dává na talíře boží mexickou a asijskou, přejete si, aby tohle fungovalo aspoň v každém okrese. A co teprve, když nandá bramborové noky ve strouhance! Lokše s trhanou kachnou a hoisin omáčkou dostanete zase v Jizerkách ve Stánku Maliník, a to na trase, kterou krosí v létě turisti a cyklisti a v zimě běžkaři. Těch příkladů přibývá a tohle bude bezesporu směr, kterým se bude v regionech české gastro dál rozlézat. Díkybohu. Tak vyrazte na výlet a boží jídlo!

Lukáš Hejlík je gastronomickým nadšencem a autorem knihy Gastromapa Lukáše Hejlíka, 365.