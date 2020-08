Když se řekne klasická punková a postpunková scéna osmdesátek, většina lidí si vybaví New York, Londýn, možná ještě Washington, D. C. Téměř nikomu nepřijde na mysl Louisville a jména kapel jako No Fun, Squirrel Bait nebo Slint, které jsou dnes už téměř zapomenuty. Přesto se největší město státu Kentucky chlubilo jednou z nejvlivnějších hudebních scén té doby − skutečnou undergroundovou revolucí.

"Muzikanti nosili Levi's bundy typu trucker nebo džíny 501 a jejich hudba měla často gotické prvky. Kapely byly velmi nekompromisní. Produkovaly hudbu, která se líbila hlavně jim, a příliš netoužili po velké slávě. A právě tahle autenticita mě opravdu oslovila," vysvětluje Paul O'Neill, hlavní designér kolekce pod labelem Levi's Vintage Clothing.

Barevná paleta přechází od žluté, oranžové a zlaté až po vínovou, fialovou a černou. Klíčové kousky jsou potištěny motivy hmyzu a pavouků, oversize svetry zdobí krvavé slzy, bundy zase netopýři. Inspirace alternativními žánry jako hardcore, gothic, postpunk a noise je na první pohled čitelná, přesto je kolekce svěží a moderní. Vždyť také vznikla na oslavu undergroundových hrdinů a všech, kdo dělají muziku čistě z lásky.

V Česku kolekci Levi's Vintage Clothing prémiově a jako jediný u nás nabídne nový zážitkový obchod v Praze v ulici Na Příkopě. Jde o největší obchod Levi's ve střední a východní Evropě a na ploše 660 metrů čtverečních představí širokou nabídku kultovních produktů značky, která je ztělesněním klasického amerického stylu a nadčasové ležérnosti.