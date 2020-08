O Pavlu Kolářovi se mluví jako o zázračném lékaři. Je synonymem pohybu, hlavního tématu tohoto vydání, v jeho ordinacích se střídají špičkoví sportovci, miliardáři, herci i malé děti, které se mu i přes nepříznivou diagnózu podařilo znovu rozhýbat. Vždy hledá příčinu onemocnění a dost často v tom hrají obrovskou roli emoce. Soustředěně a do detailu to vysvětluje během našeho rozhovoru, po jehož přečtení máte pocit, že všechno najednou dává smysl. I když některé odpovědi si třeba budete muset číst víckrát. A možná vás pak i přestane bolet za krkem z toho, jak musíte celý den sedět za počítačem a nemůžete vyrazit s přáteli do krásného letního počasí.

S profesorem se vidíme poprvé v motolské nemocnici. Je sedm hodin ráno a během jedné hodiny se mu zaplní čekárna tak, že se po dalších deseti minutách musíme rozloučit a focení odložit na příště. Další dva týdny ale tráví na chalupě, tak jedeme za ním. Když vystoupáme na pohádkovou květinovou zahradu s jezírkem, majestátním ořešákem, včelím úlem, tenisovým kurtem a záhonem všelijaké zeleniny, hned pochopíme, proč to tam má tak rád a jezdí sem odpočívat. Abyste se ale dozvěděli, co je ta nejkrásnější (nebo nejcennější) věc, kterou vlastní, musíte si přečíst odpověď na otázku 26.

O pár stránek dál najdete další příběhy plné pohybu, dramatu a krásy. Zajeli jsme na pražské Vinohrady do dílny značky Festka, kde sestavili závodní speciál pro hvězdného herce Orlanda Blooma a odkud posílají kola na míru do celého světa. V malé vesničce u Rychnova nad Kněžnou jsme zaznamenali životní příběh legendárního českého mořeplavce Rudolfa Krautschneidera, který si staví nejmenší oceánskou loď na světě.

A za bouře a větru jsme s Matúšem Tóthem nafotili nejlepší české tanečníky, kteří společně s námi oslavili konec hojného léta. Užijte si ho také a my mezitím pro vás budeme chystat zářijová čísla.