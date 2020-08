Na Instagramu najdete pod hashtagem #vanlife přes sedm milionů fotek a každý den přibývají další. Bydlet a cestovat v obytném autě se stalo novým životním stylem. Musíte se sice stát minimalistou, velmi brzy ale zjistíte, že toho k životu potřebujete vlastně velmi málo. A že i když se do auta nevejde vše, co máte doma v bytě, žijete vlastně v luxusu. Jen málokdo se totiž může probudit každý den na jiném místě, jednou s výhledem rovnou do lesa, jindy na louku a další den na moře. S dodávkou můžete vyrážet jen tak na víkend, letní dovolenou nebo v ní dokonce měsíce bydlet.

Pro život v dodávce se nadchla i automobilka Toyota. Sestavila ukázkový van pojmenovaný Nomad Wanderer. Jde o model Proace s kempingovou vestavbou (neboli nestboxem) a vybrat si můžete ze dvou verzí. Díky vestavbě Sitka od firmy Visu můžete zadní část auta během pár minut předělat na pohodlné ležení nebo sezení i s docela velkým stolkem. Získáváte tak spoustu úložných prostor, které jsou dobře přístupné. Zadními dveřmi se dostanete k vestavěné kuchyňce, kde jsou speciální poličky a skříňky, které lze přeměnit na kuchyňský pult a uvařit si tu v podstatě vše od ranní kávy po skvělou večeři.

Druhá volba je vestavný modul Hiker HI 310 od společnosti Egoé nest. Kompletní sada obsahuje korpus, kuchyňskou sadu a spací sadu. Nestbox ve složeném stavu zabírá jen zavazadlový prostor. Můžete tak cestovat klidně ve čtyřech nebo mít dost prostoru pro zavazadla. Egoé nest si navíc zakládá i na promyšleném designu, vestavba má například důmyslnou schovku pro nůž a prkýnko nebo textilní taštičky na kořenky.

Pak už budete řešit v podstatě jen to, na jakou snídani máte zrovna chuť, jaký výhled se k rannímu cvičení hodí nejvíc, ale také kde vlastně můžete přespat a kde se pohodlně umýt. Skvěle k tomu slouží různé weby a aplikace shromažďující informace o kempech či neplacených místech, kde lze v pohodě parkovat. Zkuste třeba FreeRoam, StayFree, Park4night nebo WikiCamps, nejbližší čerpací stanici už dnes najdou i mapy od Googlu, ale zkusit můžete i Gas Buddy. Sledujte také aplikaci s počasím, a rozhodně se vybavte dobrou navigací, která spolehlivě funguje ve městech i v divočině.